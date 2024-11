Un live ricco di emozioni

Il quarto live di X Factor si preannuncia come una serata indimenticabile, carica di tensione e sorprese. Giovedì 14 novembre, i concorrenti si sfideranno in una puntata battezzata Hell Factor, dove la musica sarà protagonista assoluta. I giudici e i talenti dovranno affrontare una doppia eliminazione, un momento temuto da tutti, che porterà a scelte difficili e a emozioni forti.

Le manche e le esibizioni

La serata inizierà con la prima manche, conosciuta come la giostra, dove ogni concorrente avrà l’opportunità di esibirsi con il proprio cavallo di battaglia. Questo round veloce permetterà al pubblico di votare i propri preferiti, ma al termine ci sarà già la prima dolorosa eliminazione. Dopo questo primo colpo di scena, i concorrenti rimasti si esibiranno in una seconda manche, con le canzoni assegnate dai rispettivi giudici. Sarà un momento cruciale, in cui i talenti dovranno dimostrare il loro valore per evitare il ballottaggio.

Ospiti d’eccezione e performance indimenticabili

Non mancheranno gli ospiti speciali: i Negramaro saliranno sul palco per presentare il loro nuovo album Free Love, esibendosi con il singolo Marziani. La presenza di artisti di questo calibro arricchirà ulteriormente la serata, rendendola ancora più memorabile. I concorrenti, oltre a confrontarsi con le loro performance, dovranno anche misurarsi con le cover assegnate dai giudici, che spaziano da Me so ‘mbriacato di Mannarino a Summertime di Gershwin, fino a Someone You Loved di Lewis Capaldi. Ogni esibizione sarà un’opportunità per i talenti di mostrare la loro versatilità e il loro talento.

Come seguire il quarto live

Il quarto live di X Factor andrà in onda giovedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW. Per chi desidera un assaggio di ciò che accade dietro le quinte, l’Ante Factor condotto da Gianluca Gazzoli offrirà un’anteprima esclusiva. Inoltre, per chi preferisce seguire il programma in chiaro, sarà possibile farlo la settimana successiva su TV8 ogni martedì in prima serata. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, ricca di musica, emozioni e sorprese!