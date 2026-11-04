Selena Gomez e Demi Lovato si ritrovano in una campagna che celebra la loro amicizia e introducono un nuovo blush in edizione speciale.

Chi è cresciuto negli ultimi anni del millennio ricorderà le serate passate a guardare Selena Gomez e Demi Lovato sfoggiare sorrisi, chiacchiere spensierate e primi esperimenti di trucco nei loro video su YouTube. Quei brevi clip, registrati tra le mura delle loro camere, hanno alimentato l’immaginario di intere generazioni di fan della Disney Channel, creando un legame quasi familiare tra le due giovani star.

Oggi, più di un decennio dopo, le due amiche hanno deciso di trasformare quel ricordo collettivo in una vera e propria esperienza di bellezza. Lanciata sotto il nome di “Still Making Each Other Blush”, la nuova campagna di Rare Beauty riunisce Gomez e Lovato per presentare il Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set pensato per far rivivere le prime avventure di trucco in chiave moderna.

La campagna “Still Making Each Other Blush”: un tuffo nella nostalgia

Il video teaser pubblicato su Instagram mostra le due icone che ricreano l’atmosfera dei primi vlog: luci soffuse, camera posizionata a livello di occhi e una conversazione spontanea che ricorda le notti passate a improvvisare trucchi tra le coperte. Nel comunicato stampa, Demi Lovato ha dichiarato: “Being on set together felt like we were back in our old bedrooms making YouTube videos and playing with makeup.” Anche Selena Gomez ha condiviso un sentimento simile, definendo l’esperienza “a beautiful reminder of our history and a chance to celebrate who we are today”.

Dietro le quinte: dal girato orizzontale del 2008 al look professionale di oggi

Se le inquadrature dei primi video erano tutto a forma di orizzontale, il nuovo Reel beneficia di una produzione curata, ma resta fedele al feeling di quel periodo: risate sincere, sguardi curiosi verso la fotocamera e una spontaneità che non sembra aver invecchiato. È proprio questa combinazione di alta qualità e ricordo affettivo a rendere la campagna più di un semplice lancio di prodotto: è una capsula temporale che celebra l’amicizia durata venti anni.

Delena Soft Pinch Blush Bundle: dettagli, prezzo e data di lancio

Il kit comprende due tonalità della Soft Pinch Liquid Blush – una nuance calda e una più fresca – accompagnate dal Soft Pinch Blush Brush, progettato per una stesura uniforme. Il valore aggiunto è la possibilità di sperimentare due colori diversi con un unico strumento, rendendo il set ideale sia per chi si avvicina al mondo del trucco che per gli esperti. Il prezzo di lancio è fissato a $50, cifra accessibile per un prodotto di fascia medio-alta, soprattutto considerando il valore emotivo legato al ritorno delle due star.

Il bundles sarà disponibile a partire dal 28 ottobre sul sito ufficiale . Chiunque desideri rivivere quel senso di scoperta adolescenziale potrà acquistare il set e, come suggeriscono le protagoniste, “come se fosse un cuscino di velluto pieno di glitter”, un modo per portare un pezzo di quell’epoca nella propria routine quotidiana.