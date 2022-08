Idee per abbellire la casa in estate

Non sono poche le persone perennemente insoddisfatte della propria casa e, in quanto tali, sempre alla ricerca di idee interessanti per ravvivarla. Il momento ideale per procedere è sicuramente l’arrivo di una nuova stagione. L’estate, in particolare, è perfetta per regalare agli ambienti interni un’atmosfera frizzante, trasmettendo allegria a chi vi risiede e agli eventuali ospiti. Per modificare il “mood” della casa è sufficiente adottare accessori a tema marino, tessuti dai colori tipicamente estivi e complementi d’arredo freschi e originali. Oltre ad arredare la seconda casa, quindi, l’attenzione dovrebbe essere rivolta anche al luogo in cui si risiede abitualmente.

Soggiorno: come intervenire per onorare la stagione

Nella maggior parte dei casi è il soggiorno la parte dell’abitazione in cui si trascorre la maggior parte del tempo. Questo è vero soprattutto per le persone che adorano essere circondate dagli amici. In estate è possibile effettuare scelte a tema marino. La fantasia di maggior successo è probabilmente rappresentata dalle righe bianche e blu. Una buona idea consiste nell’affiancare a cuscini contraddistinti da righe bianche e blu ad altri a tinta unita (blu o gialli). Chi vuole stupire gli ospiti potrà decidere di acquistare un’ancora decorativa di dimensioni contenute, da porre accanto al camino. Anche un salvagente in ceramica si rivela un complemento adatto alla stagione. E il tavolo? Se su quest’ultimo è presente un portafiori, perché non inserire al suo interno biglie colorate (meglio blu) o conchiglie? Se il tempo a disposizione lo consente, chi adora il fai da te potrà mettersi alla prova realizzando una libreria con del legno di recupero.

Una cucina fresca e profumata

Altra stanza da prendere in considerazione in fase di abbellimento è la cucina. Se a caratterizzarla è l’isola, ormai un classico, non occorrerà altro che scegliere un portafrutta in ceramica bianca, riempendolo di limoni; gli agrumi doneranno al tempo stesso colore e profumo all’ambiente. È possibile poi sbizzarrirsi con i piccoli dettagli. Via libera a decorazioni dai richiami estivi, a ciotole dai colori caldi (giallo e arancione in primis) e a piantine aromatiche, utili e semplici da mantenere in vita anche al cospetto di temperature molto elevate. Per un centrotavola semplice da realizzare, ma sorprendente a livello estetico, occorreranno solamente del filo di ferro, della colla Loctite, alcuni nastri, foglie e fiori freschi (meglio ancora se provenienti dal proprio giardino) e un pizzico di manualità.

I tessuti ideali per la stagione estiva

Nel periodo estivo si assiste inevitabilmente al lievitare delle temperature tanto che alcune abitazioni, in assenza di condizionatore, finiscono per trasformarsi in “forni” veri e propri. Il consiglio è quello di adottare tessuti in grado di alleggerire l’arredamento. Sostituire, pertanto, coperte, tende scure e tappeti, prediligendo tessuti naturali, decisamente più freschi e leggeri. Lino e cotone saranno i veri protagonisti della zona notte, contribuendo a far trascorrere meglio le ore notturne. Se si desidera comunque mantenere dei tappeti, preferire le tonalità tenui, partendo dal bianco e il crema, fino al beige. Il bianco, d’altro canto, è il colore normalmente associato all’idea di relax, apprezzato anche per la capacità nel rendere più luminosa un’abitazione. Per quanto concerne i complementi d’arredo, la scelta dovrebbe premiare ancora una volta i materiali naturali. A donare un’aria vacanziera saranno bambù, juta, paglia e rattan. Ecco allora comparire ceste in vimini di grandi dimensioni, lampadari in paglia e, se si desidera aggiungere un pizzico di stile “boho chic”, dei portavasi in macramè.

Le persone che hanno la fortuna di avere a disposizione un giardino, possono approfittare dell’estate per arricchirlo di fioriere in colori sgargianti. Altra buona idea consiste nel creare un orticello dedicato alle erbe aromatiche. Un ultimo elemento da prendere in considerazione in vista dei mesi più caldi è l’illuminazione. Premunirsi allora di candele, lanterne e sistemi destinati a valorizzare stradine, laghetti e altre parti interessanti della zona verde.