Come tenere pulita e ordinata la casa senza rinunciare agli impegni

Come districarsi tra famiglia, amici, lavoro o studio? A volte gestire tutti gli impegni quotidiani sembra davvero impossibile. Senza tralasciare le faccende domestiche, essenziali se si desidera una casa sempre ordinata, accogliente e confortevole. Dimenticarsi di fare la polvere o pulire i pavimenti, rimboccandosi le maniche e impugnando scopa o aspirapolvere, può rovinare pesantemente l’estetica del nostro appartamento. La polvere si insidia velocemente in ogni angolo e tenere puliti i mobili di casa è fondamentale per vivere in un ambiente igienico. L’esigenza di disinfettare casa si fa sentire ancora più forte ai tempi del Covid e sottovalutare la pulizia dell’appartamento può rivelarsi un serio rischio per la propria salute. Tuttavia, come prendersi cura della propria casa quando gli impegni quotidiani ti costringono a essere sempre affaccendato e costantemente di corsa? Chi ha famiglia, sa bene che gli impegni dei figli rendono le giornate frenetiche. Scuola, sport, riunioni, visite mediche e tanto altro: c’è sempre qualcosa da fare. Chi lavora full time, conosce altrettanto bene la stanchezza che si accumula a fine giornata. Anche chi studia ha il compito di sistemare i propri spazi domestici, ma come fare quando lo stress si fa sentire? Dopo una settimana intensa, nessuno desidera passare il weekend con stracci, detersivi, scopa e aspirapolvere. Serve qualcuno che ti semplifichi la vita, affinché la gestione della propria agenda possa finalmente alleggerirsi. Come coordinare tutti gli impegni senza dimenticarsi della propria casa? Con la professionalità e i servizi di qualità offerti da Batmaid, la cura dell’appartamento non sarà più un problema.

Gli agenti esperti del settore che l’azienda invia direttamente a casa dei clienti rivoluzioneranno l’ambiente, facendolo tornare limpido e impeccabile. La pulizia della casa è un bene primario: quando gestirla appare impossibile, i professionisti di Batmaid arrivano in soccorso, rendendo ogni spazio lucente, profumato e finalmente in ordine.

Pulizia della casa, come tenerla in ordine senza faticare?

Esistono gli influencer esperti di ordine e pulito, ma per chi invece fatica ad andare d’accordo con le pulizie ci sono i professionisti di Batmaid. L’impresa di pulizia offre servizi a domicilio che aiutano i clienti a risparmiare tempo da investire in altre attività. Batmaid semplifica la vita e ti permette di divertirti coltivando le tue passioni, di dedicare più tempo a famiglia o amici, fare sport o semplicemente goderti un po’ di dolce far niente. Dopo una giornata fitta di impegni, cosa c’è di meglio del relax sul divano?

Per tenere la casa in ordine senza faticare basta affidarsi alla professionalità e all’esperienza di Batmaid. Il prezzo offerto per i servizi varia a seconda della durata e della frequenza, ma resta una cifra competitiva. Accanto ai vantaggi di qualità/prezzo, Batmaid mette a disposizione dei clienti un contratto non vincolante. Prenotare le pulizie a domicilio sull’app o sul sito di Batmaid è facile e veloce (bastano pochi click). Non solo: è possibile personalizzare il tipo di servizio in base alle preferenze del cliente e programmare le pulizie a seconda degli impegni.

L’azienda, inoltre, si impegna per garantire ai lavoratori un sistema equo: offrendo ai propri dipendenti un lavoro dichiarato e assicurato, Batmaid combatte il mercato nero. Oltre 5.500 esperti del settore sono così usciti dall’ombra e hanno ottenuto una situazione stabile e sicura grazie a un contratto regolare.

La pulizia casa non è mai stata così facile: il cliente non deve fare altro che selezionare il tipo di pulizia che desidera (con eventuali servizi aggiuntivi), la data, la fascia oraria e la frequenza. Dopodiché tutto è nelle mani di Batmaid, che invierà direttamente a casa l’agente più adatto a soddisfare le esigenze dell’utente.

I servizi di Batmaid

Batmaid offre pulizia della casa e pulizia di fine locazione, ma sono in arrivo anche pulizia di uffici e prodotti per la pulizia. I servizi messi a disposizione dei clienti sono molteplici e perfetti per soddisfare anche le esigenze più minuziose. Gli agenti di Batmaid offrono:

Aspirapolvere;

Pulizia dei pavimenti;

Pulizia degli specchi e di oggetti in vetro;

Rimozione della polvere dalle zone accessibili;

Portare fuori la spazzatura e smistare i rifiuti.

alt=”pulizia con aspirapolvere”

Non mancano i servizi extra (aggiungendo da 30 minuti a 1 ora alla prenotazione), ovvero:

Lavanderia;

Stiratura;

Pulizia delle finestre;

Pulizia dei mobili della cucina;

Pulizia del forno e del frigorifero.

L’azienda, inoltre, ha ideato un servizio clienti dedicato, utile per qualsiasi dubbio o problema. Il servizio garantisce:

Follow-up personalizzato;

Elaborazione delle richieste entro 48 ore;

Reattività e flessibilità garantite.

Batmaid offre servizio di pulizia a domicilio a Milano e dintorni. Esperti del settore arrivano a: