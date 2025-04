Il fascino dell’estetica Old money

Se desiderate un matrimonio che trasmetta eleganza e raffinatezza, l’estetica Old money è la scelta perfetta. Questo tema si distingue per il suo lusso discreto, ispirato ai college americani e alla tradizione aristocratica. Le decorazioni dovrebbero includere tonalità neutre chiare, abbinate a colori ricchi e sobri come il blu navy, il bordeaux e il cammello. Dettagli classici come accenti in pelle e motivi a quadri possono arricchire l’atmosfera. Per il look degli sposi, puntate su abiti e accessori ricercati, mentre il menù dovrà essere altrettanto sofisticato, per un effetto “wow” garantito.

Il tema festival chic

Se la vostra idea di festa perfetta è un weekend ai festival musicali, il tema festival chic potrebbe essere l’ispirazione ideale. Questo stile non deve necessariamente includere fango e folle, ma può essere elegante e divertente. Pensate a colori vivaci, bandiere e decorazioni artistiche. Il cibo e le bevande dovrebbero richiamare lo street food, per un’atmosfera informale e conviviale. Non dimenticate di personalizzare l’evento, rendendo il matrimonio un momento di condivisione e gioia, proprio come un festival musicale.

Il romanticismo del Regencycore

Grazie al successo di serie come Bridgerton, il Regencycore è diventato un tema amatissimo per i matrimoni. Questo stile, ispirato all’inizio dell’Ottocento, si caratterizza per abiti con corsetti, maniche corte e dettagli vintage. Per l’allestimento, optate per candelabri e porcellane d’epoca, creando un’atmosfera romantica e nostalgica. Composizioni floreali abbondanti con rose pastello aggiungeranno un tocco di dolcezza, mentre dettagli personali racconteranno la vostra storia d’amore unica.

Un matrimonio eco-friendly

Se la sostenibilità è una vostra priorità, il tema green è la scelta ideale. Utilizzate tonalità pastello e piante in vaso come centrotavola, e scegliete decorazioni di provenienza locale per sottolineare il vostro impegno ecologico. Tessuti leggeri e drappeggiati contribuiranno a creare un’atmosfera romantica e ariosa. In questo caso, l’estetica è importante, ma il messaggio di sostenibilità che volete trasmettere è fondamentale, specialmente in un momento storico come quello attuale.

Il minimalismo come scelta di stile

In un’epoca di eccessi, sempre più coppie scelgono il minimalismo per il loro matrimonio. Eliminare il superfluo aiuta a ridurre lo stress e a focalizzarsi su ciò che conta davvero: l’amore e l’unicità del momento. Location semplici e spazi quasi spogli sono ideali per questo tipo di cerimonia. Le decorazioni dovrebbero essere ridotte al minimo, con una palette di colori neutri e fiori di stagione non particolarmente ricercati, per un effetto elegante e senza tempo.

Un matrimonio da fiaba

Se sognate un matrimonio da fiaba, ispirato ai boschi incantati, potete realizzare questo desiderio con luci scintillanti e dettagli magici. Maniche a sbuffo, gonne ampie e veli chilometrici richiameranno l’estetica delle favole. Per le coppie che amano atmosfere più cupe, il tema gotico vittoriano offre un’esperienza indimenticabile, con location suggestive come castelli e cattedrali, arricchite da decorazioni scure e tessuti in velluto. Anche in questo caso, il look nuziale può essere classico, ma con dettagli che richiamano il tema scelto.

Il ritorno del cottagecore

Infine, il cottagecore sta tornando di moda nel 2025, perfetto per matrimoni estivi che evocano un senso di magia nostalgica. Location all’aperto come giardini e boschi sono ideali, con decorazioni in colori tenui e materiali dall’aspetto vissuto. I fiori di campo sono un must, non solo per il bouquet, ma anche per gli addobbi, per un matrimonio che celebra la bellezza della natura e la semplicità della vita rurale.