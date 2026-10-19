Guida ai prezzi diesel e benzina: le zone più cheap e le più care

Il prezzo del carburante varia tanto da quartiere a quartiere: scopri dove spendere meno e guadagnare di più.

Fare il pieno è diventato quasi un rituale: si frena, si legge il cartellone e si decide se continuare o cercare un’altra pompa. In Italia, la differenza di prezzo diesel o prezzo benzina da un punto all’altro può trasformare un semplice rifornimento in un vero affare o in una perdita considerevole.

Con l’andamento dei mercati internazionali, il 2026 ha visto una flessione delle quotazioni dei prodotti raffinati, ma il riflesso sui distributori italiani è stato disomogeneo. Monitorare le variazioni settimanali è quindi fondamentale per chi percorre molti chilometri.

Andamento nazionale dei prezzi nel 2026

La metà dell’anno ha registrato il minimo storico del diesel a €1,998 al litro, infrangendo la soglia psicologica dei due euro. Anche la benzina ha toccato valori sotto i due euro in diverse rilevazioni. Tuttavia, a ottobre le quotazioni si sono stabilizzate intorno a €2,25 al litro per il diesel, con picchi più bassi nei distributori low-cost e valori più alti nelle aree urbane più costose. Le fluttuazioni settimanali superano spesso i cinque centesimi al litro, rendendo indispensabile un controllo frequente dei listini.

Disparità territoriali: da Amendola ai distributori low cost

La mappa dei prezzi è tutt’altro che uniforme. Milano, zona Amendola, ha registrato il prezzo più alto del Paese: €2,76 al litro di diesel, quasi cinquanta centesimi sopra la media nazionale. Tale differenza si spiega con costi di gestione più elevati, rendite immobiliari e concorrenza limitata nelle aree centrali ad alta densità di traffico.

Milano Amendola: il caso più caro

Il distributore di Amendola, situato in una zona ad alto traffico, applica tariffe superiori a causa di affitti più cari e di una clientela disposta a pagare per la comodità. Per un pieno di cinquanta litri, la differenza rispetto alla media nazionale equivale a più di €20 di spesa aggiuntiva.

Stazioni low cost e periferie: la via del risparmio

Al contrario, i punti di rifornimento senza marchio o a gestione indipendente, posizionati lungo le arterie extraurbane o nelle aree industriali, propongono prezzi fino a venti centesimi al litro più bassi. Su un serbatoio da cinquanta litri, ciò si traduce in un risparmio di circa €10 per ogni rifornimento, una cifra significativa per chi viaggia spesso.

Self-service contro servizio completo: quanto si risparmia?

Una distinzione spesso trascurata è la differenza tra self-service e servizio completo. Nella stessa pompa, il prezzo per il pieno “servito” può essere da quindici a venti centesimi al litro più alto rispetto al self-service. Scegliendo di alimentare il proprio serbatoio senza assistenza, si accede al listino più vantaggioso, a patto di avere un metodo di pagamento abilitato.

Strumenti pratici per trovare il prezzo migliore

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy gestisce un sistema di rilevazione obbligatoria dei prezzi dei carburanti. I dati, aggiornati quotidianamente, alimentano diverse app e siti di comparazione che consentono di filtrare per distanza, tipo di carburante e modalità di rifornimento.

App e portale del Ministero

Le applicazioni più diffuse mostrano la lista dei distributori più economici nelle vicinanze, integrando anche le recensioni degli utenti sulla velocità delle colonnine di pagamento automatico. Il portale ufficiale del Ministero rimane la fonte più affidabile per i dati grezzi, accessibili gratuitamente.

Strategie per gli autostradali

La rete autostradale rappresenta il segmento più caro: i distributori in concessione possono costare fino a €0,40 al litro in più rispetto a una stazione ordinaria a pochi chilometri di distanza. Pianificare il rifornimento prima di immettersi in autostrada o uscire al casello più vicino per completare il pieno in una stazione urbana può far risparmiare decine di euro su un viaggio lungo.

Diesel o benzina? Quale conviene davvero?

Storicamente il diesel beneficiava di un vantaggio fiscale, ma nel 2026 la differenza di prezzo diesel e prezzo benzina si è ridotta notevolmente, con entrambi i carburanti che oscillano intorno ai €2,20-€2,30 al litro. La scelta più conveniente dipende dal consumo medio del veicolo: il diesel consuma meno litri per chilometro, quindi resta più vantaggioso per chi percorre lunghe distanze, mentre per chi guida prevalentemente in città il risparmio si appiattisce.