Il 1° novembre i carburanti perdono il tetto fisso: scopri le nuove regole e come risparmiare.

Il prezzo massimo fisso sui carburanti è stato abolito a partire dal 1° novembre 2026. Dopo mesi di misure straordinarie introdotte per mitigare la volatilità dei mercati internazionali, la decisione apre a una fase di maggiore frammentazione: ogni stazione può stabilire il proprio listino, senza più un limite nazionale vincolante.

Fine del tetto fisso: cosa prevede la nuova regolamentazione

Fino al 31 ottobre le principali compagnie avevano adottato un calmiere che fissava un valore massimo per benzina (1,99 €/l) e diesel (2,25 €/l). Dal giorno successivo, il price cap non è più operativo: le imprese monitoreranno mercato, forniture e accise, ma non più con un limite rigido. La variazione non implica automaticamente aumenti generalizzati; alcune reti manterranno prezzi competitivi, mentre altre potranno adeguarli in base alla domanda locale.

Analisi delle principali compagnie

Con circa 23.000 punti vendita sul territorio, la risposta delle grandi marche è diversa. Eni è l’unica a aver comunicato un riferimento di prezzo più strutturato, anche se non garantisce sconti uniformi in tutte le stazioni. Questo approccio offre una certa coerenza interna, ma lascia spazio a variazioni a discrezione del gestore.

IP, Q8 e Tamoil: autonomia totale dei gestori

Le reti IP (controllata da Socar), Q8 e Tamoil (parte di Oilinvest) non hanno annunciato prolungamenti del calmiere. Di conseguenza, il prezzo alla pompa dipenderà esclusivamente dalle decisioni dei singoli gestori locali, che potranno applicare sconti o aumenti a piacere.

Disparità territoriali: nord, centro, sud e autostrade

Storicamente i prezzi variano tra aree urbane e zone più isolate. Nelle grandi città – Milano, Roma, Napoli, Torino – la concorrenza è più intensa, il che tende a contenere gli aumenti. Al contrario, in aree rurali o montane, dove la distanza tra distributori è maggiore, il potere di mercato dei gestori è più forte e i prezzi possono risultare più alti. Le autostrade continuano a mantenere tariffe superiori rispetto alla viabilità ordinaria, e senza un tetto unico il divario potrebbe accentuarsi.

Strumenti e consigli per gli automobilisti

In questo contesto frammentato, l’informazione diventa l’arma principale del consumatore. Il Portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccoglie in tempo reale i prezzi dichiarati dai gestori, consentendo di consultare la media nazionale (2,010 €/l per la benzina, 2,241 €/l per il diesel) e le differenze tra rete stradale e autostradale. Le app di confronto prezzi, basate su questi dati, permettono di individuare la pompa più conveniente entro pochi chilometri. Inoltre, le card fedeltà delle compagnie possono garantire sconti aggiuntivi, indipendentemente dalla politica di prezzo generale. Evitare il self-service in autostrada, fare rifornimento nelle fasce orarie di minore traffico e sfruttare le promozioni temporanee sono Strategie pratiche per contenere la spesa.