Terza edizione del Festival economia della cultura tra Palazzo Barberini e la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma.

Si è chiusa la terza edizione del Festival Economia della Cultura, promosso dalla Regione Lazio e articolato in due giorni di confronto tra istituzioni nazionali e locali, imprese e mondo creativo. La giornata inaugurale si è svolta a Palazzo Barberini, dedicata al rapporto tra cultura e sviluppo economico, all’industria del cinema e ai modelli di gestione dei beni culturali. Il secondo appuntamento si è tenuto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, arricchita dalle installazioni di Marina Abramovic.

Il tema della sessione centrale, «Investire in cultura. Le collaborazioni pubblico/privato», riassume l’impostazione dell’intera manifestazione. Il confronto riguardava le strategie e le esperienze capaci di mobilitare risorse private accanto all’intervento pubblico. La cultura viene letta come filiera industriale, non soltanto come tutela del patrimonio storico.

Il peso economico della cultura nel Lazio

Il dato più citato riguarda il ruolo del settore nell’economia regionale. Secondo il rapporto «Io Sono Cultura 2026», realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte, il Lazio è la prima regione italiana per peso della cultura sull’economia locale, con 17,7 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’8,1% del totale, e oltre 215mila occupati. Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, ha usato questi numeri per sostenere la sua linea: «La cultura è una componente strategica della nostra politica di sviluppo, capace di attrarre investimenti e generare ricadute sull’intero sistema economico».

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha portato il discorso sul fronte del turismo. Secondo lui, «La cultura è la prima motivazione di viaggio in Italia per i turisti internazionali». Ha aggiunto che la componente culturale genera oltre il 40% delle presenze turistiche e più della metà della spesa complessiva. Nelle sue parole, «La cultura crea valore, porta crescita e lavoro, è bellezza che si fa ricchezza per le comunità e i territori».

Istituzioni e imprese: le condizioni della collaborazione

Dal lato delle imprese, Fausto Bianchi, presidente della Piccola Industria di Confindustria, ha messo al centro le condizioni del rapporto con la politica. Ha indicato tre requisiti: «certezza dei tempi, risorse finanziarie adeguate e investimento sulle persone». Ha poi aggiunto: «Come imprenditori faremo la nostra parte, ma serve altrettanto impegno da parte della politica». Bianchi ha inoltre sostenuto che le piccole e medie imprese contribuiscono a tenere vivi territori e comunità, spesso nei piccoli comuni e nelle aree interne.

Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio, ha ricordato gli stanziamenti per il recupero degli spazi culturali e per lo spettacolo dal vivo. Il sottosegretario alla Cultura Cannella ha invece insistito sulla necessità di trasformare il patrimonio in occasioni di lavoro, innovazione e sviluppo.

Eventi tra esclusività e pubblico: cosa emerge dal materiale

Il festival unisce sedi di grande prestigio, come Palazzo Barberini e la Galleria nazionale, a un programma aperto a imprese, operatori e istituzioni. Il lusso, in questo caso, passa dagli spazi e dal confronto pubblico, più che da un prodotto in vendita. Il materiale a disposizione non riporta dati su biglietti, sponsor o vendite online, quindi non è possibile dire se e come l’evento si collegh a canali di acquisto digitali. Ogni lettura in questa direzione resta un’interpretazione.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Pr Fesr Lazio 2021-2027, con l’obiettivo di sostenere la crescita, la competitività e l’occupazione nelle Pmi. Alla fine della seconda giornata, Angelilli ha rilanciato la proposta della creazione del Distretto Economia della Cultura, pensato per mettere insieme progetti e risorse pubbliche e private.