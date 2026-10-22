Scopri le trappole dei cosmetici che possono scatenare la psoriasi e le raccomandazioni degli esperti per proteggere la tua pelle.

La psoriasi è una patologia legata a un malfunzionamento del sistema immunitario; non è causata direttamente da agenti esterni. Tuttavia, qualsiasi prodotto in grado di provocare una microlesione cutanea può favorire la comparsa di nuove placche. Gli specialisti sottolineano che è fondamentale distinguere tra cosmetici innocui e quelli potenzialmente pericolosi, soprattutto durante un periodo di irritazione.

Il fenomeno di Koebner è alla base di molti flare inaspettati. Come evidenzia la dottoressa Shira Y. Wieder di Montefiore Einstein Advanced Care a New York City, “local trauma stimulates the immune system to develop psoriasis in the traumatized skin“. In pratica, graffi, tagli o scottature solari possono far emergere nuove placche su zone precedentemente sane. Secondo il dottor Omar Noor, il rischio di Koebner colpisce tra il 25% e il 30% dei pazienti; chi ha osservato una placca comparire dopo un piccolo trauma dovrebbe considerarsi vulnerabile.

Acidi, peeling e i limiti di concentrazione consigliati

Gli acidi alfa-idrossi (AHA) e beta-idrossi (BHA) – glicolico, lattico, mandelico e vitamina C (L-ascorbico) – sono spesso proposti per migliorare la texture della pelle. Il dottor Noor spiega che, se usati a concentrazioni elevate, possono rompere i legami tra cellule morte e penetrare più in profondità del previsto, provocando danni e favorendo il Koebner. Per i prodotti lasciati sulla pelle, suggerisce di non superare il 5 % di acido glicolico, l’8 % di lattico e il 10 % di mandelico. La dottoressa Divya Shokeen avverte contro l’uso di vitamina C al di sopra del 15 %.

Un’eccezione è l’acido salicilico. Come afferma la dottoressa Wieder, “Salicylic acid can be very drying for some people, but it can also be great for psoriasis because it’ll get rid of all the scale“. Se abbinato a idratanti, può favorire la desquamazione senza irritare e persino migliorare l’assorbimento di farmaci topici. La concentrazione consigliata per le formulazioni da banco è intorno al 2 %.

Peeling chimici: quando dire no

I peeling, tipicamente una miscela di acidi ad alta concentrazione, sono progettati per compromettere la barriera epidermica. La dottoressa Tracy Evans avverte che questo “breaks the skin barrier” e può scatenare un episodio di psoriasi, specialmente nei pazienti non in terapia sistemica. Le peel di media o profonda intensità dovrebbero essere evitate, a meno che la patologia non sia ben controllata con farmaci biologici.

Detergenti, fragranze e ingredienti naturali da controllare

La pulizia è essenziale, ma i surfattanti aggressivi come il sodio lauril solfato (SLS) rimuovono gli strati lipidici protettivi, favorendo secchezza e irritazione. Il dottor Noor raccomanda detergenti delicati, ad esempio il Cetaphil Gentle Skin Cleanser, che puliscono senza creare schiuma eccessiva. Per quanto riguarda le fragranze, la sensibilità varia: alcuni pazienti tollerano profumi, altri no. La dottoressa Shokeen consiglia di cercare prodotti contrassegnati come “fragrance-free”, poiché le formulazioni “unscented” possono contenere mascheranti chimici.

Molti consumatori credono che gli oli essenziali siano innocui. In realtà, sostanze come olio di tea tree, menta piperita, mentolo e amamelide possono provocare infiammazione e peggiorare la psoriasi, come osserva il dottor Noor. Il classico formicolio associato al mentolo è un segnale di irritazione, da evitare assolutamente.

Trattamenti estetici, colorazione dei capelli e tatuaggi

Le tecniche di esfoliazione fisica – scrub con gusci di noce, semi di albicocca o spugne abrasive – possono creare microabrasioni che innescano il fenomeno di Koebner. Lo stesso vale per procedure in studio come microneedling o laser: se la psoriasi è attiva, è prudente rinunciare a queste pratiche. Laddove la condizione è sotto controllo con farmaci biologici, il rischio diminuisce, ma non scompare.

Le tinture per capelli contengono spesso para-fenilendiamina (PPD), un allergene noto. Il dottor Noor spiega che, in un paziente con psoriasi, una semplice reazione allergica può trasformarsi in una risposta infiammatoria più ampia, aggravando le placche. Per lo stesso motivo, i tatuaggi rappresentano un rischio: l’azione ripetuta dell’ago crea microtraumi che possono dare vita a nuove lesioni psoriasiche, come ha osservato la dottoressa Wieder.

La chiave per gestire la psoriasi è una buona idratazione e la consulenza dermatologica. Una volta stabilito un trattamento efficace, è possibile sperimentare nuovi prodotti, ma è indispensabile effettuare sempre un test su una piccola zona cutanea per verificare eventuali reazioni.