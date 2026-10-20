La tua pelle racconta quello che accade dentro: impara a riconoscere i segnali ormonali.

Il tono cutaneo spesso è il primo specchio di quello che avviene dentro il nostro organismo. Hormoni come estrogeni e androgeni modulano la produzione di sebo, l’idratazione e la rigenerazione cellulare; per questo ogni variazione visibile può nascondere un avvertimento interno.

Acne sul mento e sulla mandibola: indicatore tipico di desequilibrio

Secondo la dermatologa newyorkese Marina Peredo le eruzioni cutanee strategicamente localizzate al mento e alla zona della mascella sono tra i segnali più frequenti di alterazioni ormonali. Chin acne nelle donne adulte è quasi sempre legato a fluttuazioni del ciclo mestruale, a livelli elevati di androgeni o a fattori di stress. Anche il consumo di latticini o di alimenti ad alto indice glicemico può contribuire a scatenare questi sfoghi.

Approccio terapeutico

Il trattamento parte da topical retinoidi o acido azelaico ma nei casi più persistenti si ricorre a antibiotici orali o a spironolattone capace di bloccare l’azione androgina. Il caso di una paziente che ha sviluppato breakout mandibolari dopo la sospensione della pillola contraccettiva illustra come anche cambiamenti fisiologici “normali” possano generare acne.

Secchezza, perdita di tono ed elasticità nella perimenopausa

Il dermatologo di Omaha, Daniel Schlessinger evidenzia che la transizione verso la menopausa porta una netta diminuzione degli estrogeni, con conseguente secchezza dermica pelle più sottile e ridotta elasticità. La dottoressa Janine Hopkins di Southlake, racconta di una paziente 56enne che, un anno e mezzo dopo l’interruzione della terapia sostitutiva, ha manifestato pelle “crepata”, maggiore comparsa di rughe e perdita di compattezza.

Strategie di ricostruzione della barriera

Per questi casi la priorità è ricostituire la barriera cutanea con ceramidi e acido ialuronico, affiancando retinoidi e trattamenti stimolanti il collagene. In pazienti con sintomi menopausali significativi, la terapia ormonale sostitutiva (HRT) può essere integrata a un protocollo cutaneo mirato, ma non è consigliata esclusivamente per contrastare l’invecchiamento della pelle.

Altri segni di squilibrio: perdita di capelli, peli superflui e pigmentazione

Secondo Peredo, la ricrescita dei peli sul viso o una graduale diradamento del cuoio capelluto sono ulteriori indizi di alterazioni androgeniche. Anche la comparsa di melasma o di iperpigmentazioni è spesso correlata a variazioni ormonali; la protezione solare costante, unitamente a ingredienti schiarenti selezionati, è fondamentale per contenere il fenomeno.

Quando rivolgersi a uno specialista

Se i cambiamenti cutanei si accompagnano a sintomi sistemici – cicli mestruali irregolari, variazioni di peso inspiegabili, affaticamento persistente o aumento improvviso di peli maschili – è consigliato consultare un endocrinologo per valutare condizioni quali ipotiroidismo, resistenza insulinica o sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Come sottolinea la dermatologa Joel Schlessinger anche una lieve preoccupazione che non guarisce spontaneamente è motivo sufficiente per fissare una visita specialistica.