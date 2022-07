Grigliata sotto il portico, danno fuoco alla casa

Arriva da Brozzo di Marcheno, in provincia di Brescia, la vicenda di una grigliata sotto il portico con cui inavvertitamente due residenti danno fuoco alla casa. I media spiegano che una famiglia fa un barbecue e innesca un incendio intorno alle 14.30.

L’allarme era scattato subito dopo che in quella abitazione in via Garibaldi si stavano levando fiamme altissime ed una densa nube di fumo nero era ormai visibile a centinaia di metri di distanza.

Fanno una grigliata e danno fuoco alla casa

Una versione non confermata ma accreditata dai primi rilievi del 115 spiega che a scatenare l’incendio sarebbe stata la brace del barbecue, in combo con il vento. L’ipotesi è che qualche pezzi di brace infuocata possa aver raggiunto il porticato in legno sul retro dell’abitazione ed appiccato il fuoco.

La coppia di anziani che vive nella casa è incolume, ma lo spavento è stato tanto.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco e del 118

Sempre i media spiegano che sul posto sono giunte a razzo le squadre dei vigili del fuoco di Gardone Valtrompia e Lumezzane, oltre ad ambulanza e auto medica ed ad una pattuglia dei carabinieri della territoriale. Today spiega che i rilievi dei vigili del fuoco “hanno consigliato l’allontanamento temporaneo della coppia dalla loro abitazione di residenza.

Saranno ospitati a casa dei figli”. Tutto questo non solo mentre si fa la conta dei danni ma si cercano di stabilire con esattezza le cause di quella tragedia mancata.