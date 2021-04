Otto anni fa dopo ben sei appassionanti stagioni, si concludeva Gossip Girl. Il teen drama basato sulle vicende di un gruppo di adolescenti della ricca società newyorkese alle prese con una misteriosa figura pronta a spifferare, attraverso il proprio blog, i loro segreti più intimi.

Una serie che ha incollato alla tv un’intera generazione e che ora è pronta a rivivere quelle emozioni attraverso un reboot.

Annunciato nel 2019 infatti, il reboot della serie aveva subìto uno stop a causa della pandemia da Coronavirus. Ma le riprese sono poi ricominciate nell’autunno 2020 e dalle prime immagini ufficiali diffuse dalla HBO Max, è possibile reperire alcune informazioni riguardo ad una delle serie tv più attese del 2021. Se anche voi non state più nella pelle e siete già pronti per immergervi in un bingewatching del reboot di Gossip Girl, ecco cosa dovete necessariamente sapere.

Gossip Girl il reboot: cosa sapere

Nelle immagini, si riconoscono i famosissimi gradini della Costance Billard School, quelli su cui erano soliti sedersi gli storici protagonisti. Ad occuparli però, ci saranno nuovi studenti. Questa volta poi, ad ospitare Gossip Girl saranno i social network. La trama infatti si svolge ai giorni nostri, in un’epoca in cui la presenza dei social è costante nella vita di tutti e soprattutto dei teenager.

Chi ha già visto la serie avrà già scoperto l’identità di Gossip Girl e si chiederà se dietro questo pseudonimo ci sarà la stessa persona o se ad ereditare il compito di scovare tutti i segreti più nascosti degli adolescenti di Manhattan sarà qualcun altro.

A rispondere a questa domanda è stato Josh Schwartz, il creatore della serie. Stando alle rivelazioni di Schwartz, pare che proprio per via della diffusione dei social network, Gossip Girl potrebbe non avere, necessariamente, un’unica identità. Anche i temi affrontati dalla serie gireranno attorno al mondo dei social, cyberbullismo e omosessualità su tutti.

Gossip Girl: il nuovo cast del reboot

Le migliori amiche ed eterne rivali Blair e Serena, il misterioso Chuck, l’affascinante Nate e il ragazzo che, almeno in apparenza, poco c’entra con i coetanei dell’Upper East Side, Dan. Chi spera in una nuova serie incentrata sui protagonisti storici di Gossip Girl rimarrà deluso, ma non è da escludere la loro partecipazione a qualche cammeo. Chi invece tornerà a dare voce a Gossip Girl sarà ancora una volta Kristen Bell, conosciuta anche per essere la protagonista di “Veronica Mars”, un altro celebre teen drama.

Ad andare a formare il nuovissimo cast saranno volti più o meno conosciuti di film e serie tv. La protagonista, Audrey Hope, sarà interpretata da Emily Alyn Lind, già nota per l’interpretazione di due film Netflix, “La babysitter” e “La babysitter – Killer queen”. Insieme a lei anche Eli Brown che abbiamo già visto in “Pretty Little Liars” e che vestirà i panni di Ott “Obie” Bergamann e Whitney Peak, che si è fatta conoscere ne “Le terrificanti avventure di Sabrina”, e che presterà il volto a Zoya Lott.

Curiosità sulla nuova serie

HBO Max è la stessa piattaforma di streaming che ha messo la firma su altre due attesissime reunion, quella del celebre “Friends” e quella di “Sex And The City”, che vedrà come grande assente una delle quattro amiche, ovvero Samantha Jones, interpretata da Candance Bushnell.

Per rimanere coerenti con la linea presa dal reboot, la prima clip è stata pubblicata proprio sulla pagina ufficiale Instagram della serie tv, con un messaggio della stessa Gossip Girl.