Una delle novità del palinsesto Mediaset di inizio 2021 è la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, condotto dal comico Andrea Pucci e dalla famosa ex pupa Francesca Cipriani. Una delle concorrenti è Giulia Orazi: vediamo chi è.

Chi è la secchiona Giulia Orazi

Giulia Orazi è una delle secchione scelte da Mediaset per La Pupa e il secchione e viceversa. La ragazza è nata l’8 Luglio 1993 presso Città di Castello. Grande appassionata di animali, a 24 anni consegue la laurea in Veterinaria presso l’Università di Perugia.

Dopo aver ottenuto questo importante traguardo, decide di trasferirsi in Irlanda per fare un’esperienza lavorativa. Al termine dello stage decide di ritornare in Italia per riprendere gli studi: è attualmente specializzanda in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche.

Nella sua pur giovane carriera va evidenziata la sua esperienza da maggio a settembre 2020 alla Former Borsa Lavoro TIE – Talenti Incontrano Eccellenze presso l’Enpav.

Giulia viene descritta come una persona molto riservata, come dimostra la sua presenza su Instagram: pochi followers e un account privato.

LEGGI ANCHE: Chi è Sara Hafdaoui: tutto sulla concorrente de La Pupa e il Secchione