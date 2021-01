Al via da Mercoledì 27 Gennaio il nuovo docu-reality firmato Rai “La Caserma”. I concorrenti del programma, tutti ragazzi dai 18 ai 23 anni, dovranno seguire per sei settimane un durissimo addestramento in vero e proprio stile militare. A guidarli in questo percorso saranno sei qualificati istruttori, tra cui anche Giovanni Rizzo: chi è e quel che si sa su di lui.

Chi è l’istruttore Giovanni Rizzo

Il gruppo di sei istruttori, competenti nel campo militare e dell’addestramento, è composto da cinque uomini e una sola donna, l’atleta di Spartan Races Deborah Colucci. Tutti loro sono coordinati dal capo-istruttore Renato Daretti, ex allenatore della grande astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

Giovanni Rizzo è uno dei cinque uomini che si occuperanno della preparazione fisica e psicologica dei concorrenti e che cercheranno di insegnare a questi giovani ragazzi disciplina e senso del rigore.

Purtroppo si sa molto poco sia della sua vita privata che della sua carriera lavorativa; è stato in passato un Incursore del nono reggimento Col Moschin, il cui presidente era proprio il capo-istruttore del programma Daretti.

Nella prima puntata del docu-reality lo vediamo occuparsi del sequestro di tutto il materiale superfluo per le reclute, partendo dagli strumenti tecnologici e arrivando a tutti gli accessori estetici non necessari, scatenando le proteste della recluta George Ciupilan che chiede più volte di tenere il piercing alla lingua.

Anche per quanto riguarda i social, non si sa nulla dei profili dell’istruttore Giovanni Rizzo. Sicuramente con l’avanzare del programma si scoprirà qualcosa in più riguardo all’ex militare.