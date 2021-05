Conosciuta come modella e influencer, su Giorgia Soleri non si sa nulla di più se non quello che lei stessa pubblica sui social. La sua vita privata è un mistero e questa particolare attenzione alla propria privacy le è servita anche per proteggere la sua storia d’amore dai riflettori, spesso troppo invadenti.

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David, il talentuoso cantante dei Måneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021 con la loro “Zitti e buoni”. Ad annunciarlo a sorpresa infatti, è stato lo stesso Damiano sul suo profilo Instagram. Ma chi è Giorgia Soleri?

Chi è Giorgia Soleri: la fidanzata di Damiano dei Måneskin

Entrambi restii a rivelare troppo delle loro vite al di fuori di ciò che riguarda le rispettive professioni, hanno cercato di tenere nascosta la loro storia d’amore per tanto tempo ma per Damiano David e Giorgia Soleri è arrivato il momento di uscire allo scoperto.

Il frontman dei Måneskin ha presentato Giorgia Soleri come sua fidanzata, senza troppi fronzoli e troppe parole, pubblicando una story sul proprio profilo Instagram in cui scrive che, dopo quattro anni, si sentono pronti a dirlo e a renderlo in qualche modo, ufficiale.

Chi è Giorgia Soleri: biografia e vita privata

Come prevedibile, data la particolare attenzione alla privacy, sulla vita privata di Giorgia Soleri, non si hanno molte notizie.

Non si sa praticamente nulla per quanto riguarda la sua famiglia d’origine, la sua infanzia o le scuole frequentate.

Anche per quanto riguarda i dati anagrafici della ragazza le informazioni sono davvero risicate. Si sa infatti solo che Giorgia nasce a Roma nel 1995.

Per quanto riguarda la sua professione, è invece possibile saperne di più, visto che lavora moltissimo con i social network, Instagram in particolare. È infatti modella e influencer per la Deck Communication, agenzia del settore.

Proprio per lavoro si è trasferita a Milano, ma gira tra le città più belle d’Italia alla ricerca del set perfetto in cui scattare le foto che pubblica sul suo seguitissimo profilo. Non è raro vederla sponsorizzare qualche prodotto e, dal 2021 è possibile vederla in uno spot della Birra Moretti.

Curiosità

La modella sembra avere una personalità molto estrosa, che esprime con un corpo decorato da tantissimi tatuaggi. Sul braccio destro per esempio, porta il viso stilizzato di Frida Kahlo, pittrice messicana dalla vita sfortunata ma dal grande talento, figura spesso d’ispirazione per molti altri artisti moderni. A giudicare dai continui cambi look, sembra anche che, Giorgia, adori sperimentarne sempre di diversi, dai colori dei capelli, alle acconciature e gli stili con cui vestirsi.

Giorgia però non è solo molto attenta all’estetica, ma è anche molto sensibile alle tematiche sociali. Scorrendo sul suo profilo Instagram è infatti possibile notare il suo animo femminista e alcuni post in cui si racconta in momenti particolarmente delicati, per esempio quello in cui parla di vuolvodinia e cistite, condizioni spesso sottovalutate ma che in realtà coinvolgono moltissime donne.

La storia d’amore con Damiano

Bellissimi, giovani ed innamorati. Damiano e Giorgia sembrano proprio essere i protagonisti di una favola moderna, una storia d’amore che fa sognare i fan dell’uno e dell’altra che già da tempo, a dire il vero, avevano scovato qualche indizio. Ai più attenti non sono infatti sfuggiti alcuni dettagli, come il fatto che la modella risulti comparire nell’elenco dei seguiti del profilo Instagram del cantante, riservato davvero a pochissimi. Oppure una serie di stories condivise sui rispettivi profili, in cui si vede inquadrato lo stesso copriletto. Una coincidenza che ha inevitabilmente indotto a pensare che i due stessero condividendo la stessa stanza.

L’ultima storia condivisa da Damiano in cui si vedono loro due leggermente fuori fuoco, abbracciati e sorridenti sembra quindi solo essere la conferma di ciò che già da tempo si sospettava.