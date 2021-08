Abbiamo già parlato di come passare il tempo in spiaggia, da soli o in compagnia. In questo articolo invece vi proponiamo alcuni tra quelli che sono i tipici giochi da spiaggia per adulti. Cadere nelle grinfie della noia sarà praticamente impossibile!

Giochi da spiaggia per adulti

Se per alcune persone in spiaggia è facile rilassarsi, per altre è altrettanto facile annoiarsi. Per questo, nella borsa per il mare è meglio riservare un po’ di spazio anche ai classici giochi da fare tra le onde, sulla sabbia o sul bagnasciuga. Lo sanno bene anche i brand più lussuosi che ne hanno ideato una loro versione. Scopriamo insieme quali sono.

Giochi da spiaggia per adulti: le bocce

A tutti è capitato di vedere uno spazio sul lungo mare riservato al campo da bocce.

Ma non fate l’errore di scambiarlo per un gioco da signori agée! Quello delle bocce o della raffa, che dir si voglia, è considerato un vero proprio sport con una Federazione Italiana dedicata.

Anche Prada ha creato la sua versione di bocce, disponibile in diversi colori tra cui nero e bianco oppure nero e marrone. Sono in resina goffrata e sono vendute insieme alla custodia in pelle di Saffiano nera, con borchie e l’immancabile logo del brand.

Giochi da spiaggia per adulti: il ciambellone

Farsi cullare dalle onde mentre si è distesi sul ciambellone è ciò a cui anelano molti vacanzieri arrivati al mare dopo un anno di lavoro in città. Si tratta di un gonfiabile a cui nessuno può resistere, dai bambini agli adulti, che ricorda il donut americano con tanto di zuccherini disegnati. Ma attenti a non addormentarvi o correrete il rischio di risvegliarvi al largo!

Per chi non vuole rinunciare ad essere alla moda neanche in spiaggia, c’è quello di Versace riconoscibile grazie alla raffinatissima stampa Crete de Fleur sui toni del bianco, del nero e dell’oro, ormai parte della firma della mason stessa.

Giochi da spiaggia per adulti: il pallone da spiaggia

Dopo aver gonfiato il ciambellone tenete da parte un po’ di fiato, perché nella lista dei giochi da spiaggia non può mancare il pallone gonfiabile! Coloratissimo e leggero è adatto sia per giocare ai “passaggi” tipici del beach volley sulla sabbia ma anche nel mare, per rinfrescarsi tra un tuffo e l’altro.

Anche il famoso brand Supreme ha creato un vero e proprio set da spiaggia e tra materassini, canoe gonfiabili, giubbotti salvagente e teli mare c’è anche il pallone gonfiabile, riconoscibile grazie alla celebre firma in bianco su sfondo rosso brillante.

Giochi da spiaggia adulti: i racchetoni

Tra i giochi da spiaggia per adulti non possono assolutamente mancare i racchettoni. Si tratta di un tennis da spiaggia i cui strumenti sono appunto due racchette e una pallina. Le racchette possono essere in plastica, più leggere, oppure in legno, leggermente più pesanti. La pallina invece è colorata con colori fluo, per non essere persa di vista.

La versione della collezione Plage di Armani Casa è decisamente più raffinata. Anche in questo caso i racchettoni sono in legno, ma i dettagli sono serigrafati in oro. Nel set è ovviamente compresa anche la pallina e il tutto è contenuto in uno zainetto in rete a cui è appeso anche il logo.

Giochi da spiaggia adulti: lo skimboard

Per chi vorrebbe fare surf ma non ha ancora confidenza con le onde più alte, ecco lo skimboard! Si tratta di una tavola in legno di dimensioni ridotte, adatta appunto per scivolare sulle onde appena nate che vanno ad infrangersi sulla riva.

Anche lo skimboard di Louis Vuitton è realizzato in legno. Ma a renderlo unico è ovviamente il Monogram, ovvero la sovrapposizione delle iniziali del brand accompagnate dal tipico fiore a quattro petali su sfondo dégradé ispirato ai romantici colori del tramonto estivo.