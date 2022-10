Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip 7 perché ha pronunciato una frase infelice sul bullismo. A distanza di qualche giorno dalla sua cacciata, la madre Luisa Peterlongo ha rotto il silenzio.

Luisa Peterlongo, madre di Ginevra Lamborghini, ha rotto il silenzio dopo la squalifica della figlia dal GF Vip 7.

La donna ha condannato l’atteggiamento che i Vipponi hanno avuto nei confronti di Marco Bellavia, esprimendo la sua vicinanza all’ex volto di Bim Bum Bam. Via Twitter, ha dichiarato:

“Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente”.

Dopo aver chiesto scusa a Bellavia, la madre di Ginvera ha espresso il suo pensiero sulla squalifica della figlia. La signora Luis ha proseguito:

“Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è una anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali… gli stessi che si indignano e gridano ‘NO AL BULLISMO’. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia“.