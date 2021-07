Durante la semifinale Italia-Spagna di ieri sera, riflettori accessi su Donnarumma. La partita si è protratta per oltre 2 ore, primo goal dell’azzurro Chiesa al 60esimo ma poi pareggio all’80esimo grazie allo spagnolo Morata. Si è continuato fino all’ultimo, finendo ai rigori.

Ma scopriamo di più su Gigio Donnarumma e la sua fidanzata.

Gigio Donnarumma: chi è la sua fidanzata

Alessia Elefante è il nome della fidanzata del portiere del Milan. Alessia è molto riservata, vive a Milano e su Instagram conta solo 257 follower. Mantiene il profilo in modalità privato per preservare la sua privacy.

Quello che sappiamo di lei è che è nata il 25 Maggio del 1997 a Castellammare di Stabbia, stessa città d’origine di Donnarumma, e che affascina con la sua bellezza.

Lei è più grande di lui di due anni, essendo Gigo del 1999. Quel che si nota dalle foto di lui insieme, è la grande differenza d’altezza: lui 1.96m lei 1.60m.

I due dunque si conoscono da anni, ma si sono sempre frequentati come amici, fino al 2016. Nel 2016, dopo una breve frequentazione decidono di fidanzarsi e nell’anno successivo vanno a convivere. La storia continua ad andare avanti a gonfie vele.

Grazie alle immagini che lui condivide, sappiamo del dolcissimo regalo che lei gli ha fatto per il suo ventesimo compleanno. Gigio ha ricevuto un dipinto che li ritrae insieme come una coppia di supereroi: lui Spiderman e lei Catwoman.

Dunque possiamo dire che Gigio Donnarumma sia stato molto fortunato con la sua fidanzata, non solo è bella e dolce ma nemmeno a caccia di fama e ricchezza. Spesso nel mondo del calcio, molte donne si avvicinano ai calciatori per ottenere visibilità e spopolare come influencer. Non è questo il caso di Alessia, che come abbiamo già ribadito cerca di mantenere la sua vita privata. È anche una ragazza che si da da fare, studia all’università ma per via della sua riservatezza non sappiamo cosa e dove.