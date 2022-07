Giappone, secondo caso di vaiolo delle scimmie in un uomo di circa 30 anni. Secondo le informazioni ufficiali provenienti da Tokyo, si tratterebbe di una persona che ha viaggiato all’estero e proverrebbe dal Nord o Centro America.

Stando a quanto dichiarato finora dal Governo Metropolitano della città di Tokyo, l’uomo affetto da vaiolo delle scimmie non avrebbe avuto contatti con il primo caso accertato della malattia in Giappone.

Vaiolo delle scimmie in Giappone, è il secondo caso

Il primo positivo era infatti rientrato nel Paese dopo aver viaggiato in Europa nel tardo giugno 2022 fino a metà luglio, interagendo con una persona risultata positiva al vaiolo delle scimmie.

Il secondo paziente presenta sintomi come mal di testa, dolore muscolare e spossatezza ma si trova in condizioni stabili ricoverato in ospedale.

Vaiolo delle scimmie: emergenza sanitaria globale

Lunedì 25 luglio 2022, il governo ha indetto un incontro per discutere delle misure necessarie a rispondere ad una possibile epidemia di vaiolo delle scimmie nel Paese, dopo che la World Health Organization ha dichiarato questa malattia come emergenza sanitaria globale lo scorso sabato.

Nel Centro e nell’Ovest dell’Africa il virus è endemico, con sintomi quali febbre, rash cutaneo esteso, lesioni alla pelle e gonfiore ai linfonodi con un periodo di incubazione di 21 giorni.