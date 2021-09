Lo stilista romano Giambattista Valli molto rinomato nell’ambiente dell’haute couture è pronto a lanciare la sua nuova capsule collection di abiti da sposa. Si tratta della linea “Love” che sarà disponibile dal 9 settembre 2021. Scopriamo insieme alcuni dei meravigliosi modelli che ne fanno parte.

Giambattista Valli, oltre gli abiti da sposa

Abbiamo visto più volte cosa è in grado di fare Gianbattista Valli sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, per esempio. Come dimenticare la meravigliosa nuvola di tulle rosa confetto indossata da Giulia De Lellis? Oppure il completo indossato da Jessica Chastain per la 78° edizione del Festival?

Siamo quindi sicure che lo stilista sarà in grado di sorprendere ed incantare anche nel mondo del wedding.

Giambattista Valli, la nuova collezione di abiti da sposa

Sin dal 2005, Giambattista Valli si è contraddistinto nel mondo dell’haute couture per la sua visione della moda femminile fatta da abiti ricercatissimi abbelliti da rouches, pizzi e colori vibranti.

È il caso di dirlo, i dettagli degli abiti di Giambattista Valli ne fanno la firma. Non possono quindi mancare anche nella sua nuova collezione di abiti da sposa, da quelli più classici a quelli con un taglio più moderno.

“Love” collection

Dal 9 settembre 2021 Giambattista Valli aggiunge alla sua già vasta selezione anche “Love”, una capsule collection di abiti da sposa. In questo articolo ve ne proponiamo alcuni tra i più belli. Come questo, castigato e dalla linea molto semplice, arricchito però dal dettaglio delle rouhes che dalle mezze maniche circondano anche il petto e dal tessuto plissettato sul busto, che va a stringere leggermente il punto vita.

Sempre con rouches che circondano braccia e petto, ma decisamente lontano dall’essere castigato come il modello precedente, è questo abito arricchito da ricami floreali su tutta la superficie e da un romantico fiocchetto in vita.

Anche questo modello ha alcuni dettagli romantici in comune con l’abito precedente, come il fiocco in raso, che invece di cingere la vita va a circondare il petto e i ricami floreali su gonna e busto. Abiti di questo tipo sono perfetti per chi ha poco seno.

Meraviglioso anche l’abito con taglio a clessidra, con busto e gonna decorati da ricami floreali in pizzo e il tessuto che va a formare ali di farfalla sul petto, tenute insieme dal tulle appena visibile. Questo tipo di abiti da sposa invece è l’ideale per chi ha le spalle strette.

Se finora abbiamo visto abiti da sposa romantici, questo si mostra in tutta la sua sensualità. Il taglio a sirena evidenzia i fianchi, mentre l’intreccio di stoffa sul busto ricorda molto le statue raffiguranti personalità femminili dell’antica Grecia.

Ci sono poi abiti da sposa che sono il connubio perfetto tra sensualità e romanticismo. Come questo modello con maniche a sbuffo e scollatura profondissima, stretto in vita da una cintura dello stesso tessuto del vestito, che va a dare movimento al tutto.

Maniche e scollatura profonda anche per questo abito. Un vero e proprio trionfo di tulle che non ha bisogno di ulteriori dettagli. Vi sembrerà di indossare una soffice nuvola.

Tra gli abiti da sposa più classici, Giambattista Valli ne propone anche di moderni. Come questo in pizzo, con gonna corta e sagomata in netto contrasto con la parte superiore accollata e a maniche lunghe.