Tutti ricordiamo le prodezze di Fabio Galante. Un giocatore talentuoso di calcio che, terminata la sua attività in campo, è rimasto comunque nel settore avviando nuove esperienze: dirigente sportivo e allenatore di calcio.

Ma chi è davvero Fabio Galante?

L’esperienza calcistica di Fabio Galante

Fabio Galante nasce nel 1973 a Montecatini Terme, in Toscana.

Inizia a giocare a calcio all’età di 13 anni, ma la vera svolta avverrà qualche anno più tardi a 17 anni quando esordisce in prima squadra che all’epoca militava in in Serie C1.

Dopo due anni, a 19 anni, arriva la vera consacrazione: la tanto bramata Serie A. Questa esperienza lo portò a giocare nel Genoa dove rimase per tre stagioni: le prime due in Serie A e, l’ultima, in Serie B.

In Serie A fece ben 55 presenze piazzando 4 goal, mentre, in Serie B le sue presenze furono 30 per 3 goal.

Nell’estate del 1996 venne acquistato dall’Inter dove vinse poi la Coppa UEFA.

Qualche anno più tardi, nel 1999, Fabio Galante va al Torino dove rimarrà per ben cinque stagioni. Nel 2004 si trasferisce nuovamente e va al Livorno dove militò per sei lunghe stagioni. Nel 2011 decise di ritirarsi e di non scendere più in campo.

Una carriera ricca quella del giocatore Fabio Galante piena di emozioni e di grandi soddisfazioni.

Fabio Galante diventa allenatore e dirigente

Terminata l’attività di calciatore, Fabio Galante è comunque rimasto all’interno del mondo calcistico pur cambiando mansioni.

Nel 2012 a Coverciano ottiene il titolo di direttore sportivo dopo aver seguito un corso. Nel 2016 diventa un direttore sportivo a tutti gli effetti: viene chiamato dal Chiasso per ricoprire tale ruolo. Ruolo che lascerà nel giugno dell’anno seguente, nel 2017.

Sceglie di seguire anche il corso speciale di per allenatori UEFA. Una abilitazione che permette di diventare un allenatore di tutte le formazioni giovanili alle prime squadre fino alla Serie C. Infine questo corso permette anche di essere abilitato come allenatore in seconda di Serie B e Serie A.

Tutto cambia nuovamente nel 2018 quando ritorna all’Inter in vesta di osservatore.

Fabio Galante oggi

Fabio Galante oggi sta percorrendo nuove strade e sta per iniziare esperienze mai provate prima.

Partiamo da qualche anno fa. Nel 2014 approda al Argon Channel dove, assieme a Fulvio Collovati e Nicola Berti, diventa un giudice di un talent sul calcio.

Una esperienza completamente nuova però, è alle porte. Quest’anno infatti, sarà un nuovo concorrente del famoso programma Rai di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle“. Qui avrà davvero modo in mettersi in gioco in un settore che risulta essere molto lontano dal calcio: la televisione ed il ballo professionista, un binomio tutto nuovo per lui.

Come per qualsiasi altro concorrente, Fabio Galante avrà una partner, una ballerina professionista che lo aiuterà a studiare danza e la coreografia che dovranno poi rappresentare sabato sera in prima serata.

Questo è un programma davvero tanto seguito ed è molto amato dal pubblico italiano e riuscirà quindi a portargli una nuova ventata di visibilità.

Per cui, un grande in bocca al lupo a Fabio Galante!