Giacomo Urtis ha fatto un appello ad Alex Belli, stupendo tutti. L’ex gieffino vorrebbe approfondire il rapporto con l’attore e la moglie Delia Duran.

Giacomo Urtis su Alex Belli e Delia Duran: “Le coppie aperte vogliono solo giocare”

Giacomo Urtis, ospite di Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio “Non succederà più“, ha confessato che vorrebbe approfondire il rapporto con Alex Belli. Dopo la scoperta dell’esistenza di Stella, che potrebbe trasformare il triangolo del Grande Fratello Vip in un quadrato, potrebbe subentrare anche l’ex gieffino. “Il discorso è che quando una coppia è aperta e fanno partecipare altre persone come in questo caso è successo con Soleil, succede che se si gioca, se è un gioco va tutto bene, ma se poi subentrano dei sentimenti fra uno della coppia e un terzo, l’altro della coppia si ingelosisce.

Le coppie aperte vogliono solo giocare, non che uno della coppia provi dei sentimenti. Non bisogna esserne coinvolti. Purtroppo a volte succede” ha spiegato, parlando del rapporto tra Belli e Delia.

Giacomo Urtis fa un appello ad Alex Belli

“Se ho partecipato ai giochi con loro? Molti pensano di sì, ma in realtà non è capitato. Non ho fatto il Tuca Tuca con Alex Belli e Delia. Mi sarebbe piaciuto perché Alex è bello e Delia idem.

Diciamo che per avere lui, mi faccio andare bene pure Delia! Mai dire mai, aspettiamo che esca. Anzi, lanciamo questo appello. Magari ci pensano, mi valutano, sono disposto a fare il provino” ha dichiarato Giacomo Urtis, mostrandosi disponibile a portare ancora un po’ di scompiglio in questo triangolo.

GF Vip, Urtis: “Delia fa la vittima”

“Qui parliamo della classica coppia aperta. Vedo Alessandra Mussolini scioccata e tutti basiti. Però sappiate che è pieno di coppie aperte, solo che magari non tutti lo dicono. Loro lo dicono ed è una cosa mediatica e fa rumore” ha dichiarato Giacomo Urtis a Pomeriggio 5, sottolineando che Alex Belli non è innamorato né di Delia, né di Starlight. “Delia fa la vittima perché Alex ha provato i sentimenti per un’altra per questo fa la vittima. Se con Soleil era solo un gioco non avrebbe fatto la vittima. Ale ha provato i sentimenti per un’altra e nelle coppie aperte non si dovrebbe provare i sentimenti per gli altri. Poi Delia ci marcia sopra perché fare la vittima…” ha aggiunto Urtis, sottolineando che anche lui ha fatto parte di coppie aperte, ma quando entrano in gioco i sentimenti tutto si complica.