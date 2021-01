Con le temperature pungenti e il freddo del periodo invernale, bisogna indossare indumenti che proteggano donando calore. Le giacche lunghe sono perfette per proteggersi in quanto si tratta di un capo che può arrivare anche fino al ginocchio. Vediamo alcuni dei modelli migliori e i trend stagionali.

Giacche lunghe da donna

Un capo d’abbigliamento essenziale e funzionale, non solo per ripararsi dal freddo, ma anche per dare un tocco diverso al proprio look, magari anche per abbellirlo maggiormente. Le giacche lunghe da donna sono anche considerate un ottimo compagno da indossare durante la stagione invernale, oltre al fatto che bisogna sceglierla in un modello che rispecchi lo stile e la personalità di ognuno.

Ovviamente bisogna sceglierla in base a una serie di fattori, come la stagione e la temperatura. Per l’inverno, si consiglia un modello pesante, magari dotato di cappuccio in modo da potersi proteggere e riparare quando le temperature risultano particolarmente rigide da tollerare. Optate per una imbottitura in modo da dare riparo.

Scegliere una giacca da donna significa anche puntare a quale tipo di chiusura si desidera. La cerniera è un tipo di apertura particolarmente comodo, mentre i bottini, se sono di fattura particolare, donano e danno un tocco d pregio estetico maggiore. Le fibbie, le cinture, le borchie sono elementi e inserti che si adattano molto bene ai vari modelli di giacche lunghe da donna che desiderate.

Inoltre, le giacche lunghe da donna donano un look ancora più affascinante ed elegante. Per chi è particolarmente alta, slanciano ancora di più la figura permettendo di avere un capo stupendo e adatto a qualsiasi occasione che sia formale oppure particolarmente elegante.

Giacche lunghe da donna: modelli

Dal modello oversize sino a quello animalier, puntando anche verso elementi decorativi e particolari, sono tantissimi i modelli di giacche lunghe da donna da indossare durante questo periodo. Per quanto riguarda le tendenze, si possono trovare modelli senza tempo con borchie, decorazioni gioiello e anche rouches.

Inoltre, non si possono dimenticare i modelli dotati di cappuccio che è anche possibile staccare oppure regolare a seconda delle vostre necessità. Ci sono cappucci con pelliccia sintetica in modo da tenere caldo. I colletti sono maxi e svasati, lo stile è sofisticato con modelli in doppio petto e bottoni gioiello.

Le forme oversize e asimmetriche sono le protagoniste indiscusse della stagione invernale per le giacche lunghe da donna. Benetton propone dei capi in denim oppure si diverte a giocare con le varie forme e i contrasti creando un look tono su tono adatto a ogni occasione e momento. Le giacche lunghe da donna valorizzano le forme grazie alle linee morbide che scendono sui fianchi.

Si trovano poi giacche in pelle che sono sicuramente un must della stagione invernale oppure in velluto molto lunghe che si addicono perfettamente a una cerimonia, quale un matrimonio o battesimo per denotare un look elegante e alla moda. Per i colori, sicuramente qualche colore tenue come il nero o il marrone, ma anche la fantasia a quadri magari abbinata a un pantalone per un perfetto look da ufficio.

Giacche lunghe da donna Amazon

Per la stagione invernale, se volete cambiare giacca o puntare a un altro capo più imbottito e spesso, sappiate che il sito di Amazon propone diversi modelli di giacche lunghe da donna che si adattano a vari stili e occasioni approfittando di varie occasioni. Se cliccate sulla foto compaiono una serie d’informazioni al riguardo. Ecco una classifica con alcune di questi articoli tra quelle maggiormente apprezzate dalle consumatrici di questo e-commerce.

1)Meraki giacca donna

Un modello di giacca lunga da donna realizzata in poliammide con chiusura a cerniera e collo con cappuccio. Un piumino imbottito con tasche a filetto. Un caposaldo della stagione che si adatta perfettamente a qualsiasi outfit. Ottime le rifiniture e la lunghezza delle maniche è adeguata. Potete trovarlo nei colori argento, blu, verde, cachi e rosso. Sicuramente un modello abbastanza lungo, anche se non particolarmente adatto, in base alle recensioni, da indossare con il freddo intenso.

2)Bellivera Puffer jacket in pelle

Una giacca da donna con imbottitura a bolle lunghe e colletto che è possibile staccare realizzato in pelliccia sintetica. L’imbottitura in piuma e foderata in finta pelliccia con cintura. Molto calda e duratura. Si adatta all’uso quotidiano. Un modello oversize, molto casual e alla moda. In vendita nel colore nero.

3)beautyjourney cappotto donna piumino

Una giacca molto lunga in lana perfetta per la stagione invernale in quanto protegge e dà protezione. Il tessuto è molto bello con cappuccio in finta pelliccia e dotato di cerniera. Dispone di tasche per riporre ciò che desiderate maggiormente. Molto comodo e caldo. Si trova nei colori nero, grigio, marrone, rosa, verde e rosso. Un modello molto elegante e adatto a varie occasioni.

