Per proteggersi dall’inverno e dalle temperature rigide, sono diverse le giacche su cui puntare. Tra i tanti in circolazione, i pellicciotti sono il capo che non può assolutamente mancare nel vostro armadio. Ecco alcuni dei modelli migliori e quali indossare per la stagione invernale.

Pellicciotti eleganti

La moda invernale si arricchisce di tantissimi capi per cui risulta difficile non cadere in tentazione e lasciarsi conquistare anche dalle tantissime offerte che si trovano online, considerando che tra poco è anche periodo di saldi. Con il termine pellicciotti si fa riferimento a un capo quale piumino o giacca realizzato in pelliccia ecologica molto alla moda ed elegante da indossare in questo periodo e che dona protezione e calore dalle temperature rigide invernali.

Si tratta di un capo spalla che potete indossare anche fino alla primavera, considerando i vari modelli a disposizione. Si trovano dei pellicciotti di colore rosa da indossare con un maglione e una gonna corta con abbinati degli stivaletti o stivali cuissard sino al ginocchio per un look elegante e alla moda. Si trovano pellicciotti in vari modelli: da quelli corti fino alla vita ad altri molto lunghi.

Chi ha un seno grande e formoso, può optare per dei pellicciotti di media lunghezza, magari appena sopra il punto vita lasciandosi influenzare dalle fashion blog o influencer del momento che lo indossano in vari modi.

Un modello da indossare è il pellicciotto con cappuccio da indossare per ripararsi da sguardi indiscreti oppure per la pioggia o altre condizioni meteo.

Il pellicciotto nero è sicuramente un evergreen da indossare in qualsiasi occasione per un look alla moda ed elegante. Si trovano anche pellicciotti molto lunghi quasi fino alle ginocchia da indossare con stivali e pantaloni skinny o un pantalone classico per un look elegante e perfetto in ogni circostanza.

Pellicciotti eleganti: trend

Sono modelli molto fashion e perfetti per l’inverno, oltre a essere un must in quanto fanno parte delle principali collezioni di alcuni dei marchi più importanti e alla moda. Controllate le ultime tendenze in modo da capire quale modello sia maggiormente indicato per voi e il vostro outfit o l’occasione in cui è possibile indossarlo.

Sono tantissime le varie case di moda che hanno proposto diversi modelli di pellicciotti per la stagione invernale con articoli caldi e di tendenza da indossare in qualsiasi momento. Sono delle giacche in pelliccia ecologica molto corte sui fianchi da indossare con capi casual, quale jeans oppure le felpe.

Il marchio H&M propone dei modelli di pellicciotti eleganti dai toni e sfumature tenue che non hanno l’abbottonatura, mentre Story of Lola punta su tipologie che richiamano la felpa con cappuccio arricchita questo elemento in pelliccia sintetica. Molte altre case di moda aggiungono elementi decorativi e colorati lungo le maniche e le tasche.

Danno quel tocco in più al vostro look dal momento che sono molto caldi e colorati, quali il rosa, il verde e anche il fucsia. Per il giorno, l’aperitivo o anche l’ufficio, potete optare per un pellicciotto smanicato d’abbinare a una giacca in pelle o dei jeans. Per le temperature rigide invernali, si consiglia, invece, un modello di pellicciotto con cappuccio, glamour e caldo allo stesso tempo. Non caricate il vostro look con accessori o dettagli particolarmente evidenti, in quanto i pellicciotti sono i protagonisti del vostro abbigliamento.

Pellicciotti eleganti Amazon

Per chi fosse interessato a un capo del genere per il periodo invernale, sono tantissime le offerte e promozioni disponibili sul sito di Amazon grazie ai tanti modelli a disposizione. Se cliccate sulla foto si trovano varie informazioni al riguardo. Qui potete trovare una classifica con alcuni di questi prodotti accompagnati da una breve descrizione tra quelli maggiormente apprezzati e richiesti dagli utenti dell’e-commerce.

1)Lulupi gilet donna pelliccia sintetica

Un modello di cappotto pellicciotto realizzato in sintetico con cappuccio invernale senza maniche, molto elegante e leggero. Si tratta di un pellicciotto smanicato da indossare magari in primavera. Il design è minimal, mentre le linee sono molto pulite e con ottime rifiniture. Potete indossarlo con una longuette o pantaloni in pelle. Disponibile nel colore marrone, nero.

2)Zilcremo cappotti giacca donna

Un modello abbastanza lungo in pelliccia sintetica realizzato in tessuto molto morbido, quindi perfetto per l’inverno. La vestibilità è ampia, caldo e accogliente. Dispone di tasche su entrambi i lati per tenere le mani al caldo e al riparo dal freddo. La chiusura è con cerniera o bottone, con cappuccio. Realizzato in poliestere ed elastan. Potete indossarlo con pantaloni, leggings e qualsiasi altro indumento. Adatto per la scuola, le occasioni eleganti e le uscite con amici. Disponibile nei colori grigio, beige, marrone, ma anche leopardato.

3)YuanDian donna midi lungo

Un pellicciotto a manica lunga in tinta unita, morbido, caldo e leggero. L’orlo è ben tagliato con polsini ampi e semplici. La fodera è in seta di ottima qualità. Molto elegante. Molto aderente e arriva sotto i fianchi. Disponibile in una gamma di colori: bianco, verde acqua, vino rosso, blu, rosa, ecc.

Ai pellicciotti potete abbinare alcuni stivali e tronchetti in pelliccia per un look elegante.