Con la primavera e le belle giornate di sole, bisogna cominciare a rinnovare il guardaroba optando per capi che siano adatti al periodo. Considerando che la sera può fare ancora freddo, ecco quali giacche leggere primaverili comprare in base alle ultime tendenze.

Giacche leggere primaverili

Siamo in primavera, una stagione che porta con sé una serie di cambiamenti, non solo nella natura, ma anche nell’armadio. È giunto il tempo di togliere i vestiti invernali per fare posto a giacche leggere primaverili da indossare sia nelle ore diurne, ma anche serali per una passeggiata o un gelato con le amiche. Per scegliere un capo del genere è importante valutare il taglio e lo stile.

Va bene seguire la moda, ma è altrettanto importante optare per un modello che rispecchi il proprio stile e personalità.

Dal bomber corto alla giacca oversize, ideale da indossare per un look di tutti i giorni, sono soltanto alcuni dei capi tra i quali scegliere che danno un tocco di look al proprio guardaroba. Per chi preferisce uno stile più tenue, una giacca parka è adatta e perfetta da indossare sia con un look sportivo, ma anche uno stile casual.

Bisogna prestare anche particolare attenzione alla lunghezza: vi sono modelli molto corti e altri lunghi che arrivano fino ai fianchi. Nella scelta delle giacche leggere primaverili, molta importanza riveste il tessuto. Le giacche in jeans sono indicate per questo periodo, non solo per l’estetica, ma anche per la durata e poi si adattano a qualsiasi capo.

Alcune giacche leggere primaverili sono realizzate in tessuti impermeabili in caso di pioggia o acquazzone improvviso. Sono molto leggere e adatte per affrontare sia viaggi brevi che lunghi. Differiscono per il tipo di chiusura che può essere a bottoni, con cerniera o da indossare dalla testa. I colori sono vari e in linea con la stagione: dai classici quali nero, blu, ma anche tonalità delicate come il rosa pastello o l’azzurro.

Giacche leggere primaverili: trend

Per capire quali sono le ultime tendenze di giacche leggere primaverili, è bene dare una occhiata alle riviste di moda, alle passerelle oppure alle fashion blogger che propongono e indossano diversi capi in linea con la stagione. Le tendenze puntano su giacche di jeans come nel modello proposto da Levi’s, una garanzia oppure blazer molto colorati.

Le giacche leggere primaverili di questo periodo si distinguono per colori energici e vivaci, quali il rosa fluo, il viola e l’arancione, ecc. La biker jacket, ovvero la giacca da motociclista, è sicuramente un must. Only punta, invece, su una giacca in verde militare nello stile da cavallerizza con i bottoni e lo scollo rotondo.

Ci sono anche giacche molto eleganti con glitter e bottoni gioiello per brillare in occasione di eventi importanti quali matrimoni o battesimi. Patrizia Pepe punta su un piumino leggero con cerniera e dal taglio ben strutturato per uno stile grintoso e rock in ogni momento.

Le giacche in tweed nei colori del verde menta sono perfette d’abbinare con dei jeans e una maglietta bianca. Un modello che si contraddistingue per bordi smerlati. Le giacche da motociclista non sono soltanto in pelle, ma sono proposte anche in altre tonalità come il rosa molto morbido e accogliente.

Giacche leggere primaverili Amazon

Per chi sta cercando nuovi capi per ampliare il guardaroba e il look in vista della primavera, sono diversi i modelli disponibili sul sito di Amazon approfittando di vari sconti. Se si clicca sull’immagine è possibile trovare diverse informazioni in merito. Ecco una classifica con i migliori modelli di giacche leggere primaverili tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti dell’e-commerce.

1)Goodthreads Cargo Jacket

Un modello molto leggero e che ha una ottima vestibilità dalla finitura opaca liscia. Dotata di bottini sul petto e tasche laterali applicate. I polsini sono con bottone singolo e revers con zip e bottone. Realizzato in cotone ed elastan. Una giacca dal taglio perfetto. Disponibile sia nel colore rosa che beige.

2)Cecil giacchetto denim donna

La giacca in jeans è sempre un classico e una garanzia della stagione primaverile proprio perché molto leggera. Un modello dal colore blu invecchiato, con colletto e abbottonatura. Le tasche sono sia frontali che sul petto. Perfetta per tutti gli amanti del denim e adatta sia per uno stile casual che sportivo.

3)Itisme giacche impermeabili

Una giacca da donna molto leggera dotata di cappuccio e indicata per la stagione primaverile, ma anche per arrampicata, campeggio, ecc. Le tasche sono frontali e la chiusura con cerniera. Perfetta per un look di tutti i giorni. Disponibile in tantissimi colori: blu, rosa, viola, giallo, ecc.

Alle giacche leggere primaverili ecco come abbinare i migliori modelli di gonna.