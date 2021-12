Sonia Bruganelli abbandona il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip? Tutta la verità sull’indiscrezione dopo il litigio con Alfonso Signorini.

GF Vip, Sonia Bruganelli abbandona il ruolo di opinionista?

Sonia Bruganelli abbandonerà il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip? Questa è la domanda che si stanno facendo in questi giorni i fan della trasmissione, dopo il litigio con Alfonso Signorini.

La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un video preso da TikTok in cui si parla del suo possibile addio. Poi ha deciso di chiarire la sua posizione.

GF Vip, Sonia Bruganelli abbandona il ruolo di opinionista? La verità

Il Grande Fratello è stato prolungato fino a marzo, per questo molte persone che lavorano nella trasmissione hanno dovuto rivedere i propri impegni. La presenza di Sonia Bruganelli era già incerta e dopo che ha abbandonato lo studio in seguito allo scontro con Alfonso Signorini in tanti hanno pensato avesse preso la sua decisione.

Le voci sul suo probabile addio sono andate avanti per giorni, fino a quando ha deciso di intervenire e dire la verità.

GF Vip, Sonia Bruganelli abbandona il ruolo di opinionista? La sostituzione

Sonia Bruganelli ha commentato con diverse emoticon un po’ ambigue. Poi, rispondendo ai vari messaggi che le chiedevano chiarimenti, ha deciso di essere più chiara. La Bruganelli ha ripostato lo stesso video e ha scritto “Ma noooo!“, mettendo fine a queste voci.

Intanto Gabriele Parpiglia ha dichiarato che Sonia non parteciperà ad una puntata perché sarà in vacanza. In quell’occasione sarà sostituita da un’altra donna e si inizia a parlare di Elenoire Casalegno.