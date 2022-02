Lulù si è schierata contro Alex Belli, soprattutto per le urla che ha rivolto alla moglie Delia Duran. Le principesse lo hanno criticato apertamente.

I vipponi sono stanchi del triangolo tra Alex, Soleil e Delia

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 30 gennaio, si è parlato ancora una volta del triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Un argomento che viene trattato ad ogni diretta e che inizia a creare malcontento nella casa. I vipponi sono stanchi di parlare sempre dello stesso argomento e hanno chiesto più volte di mettere un punto alla questione. Diversi concorrenti hanno criticato il comportamento di Alex Belli, tra cui Lulù Selassié.

Lulù: “Questa storia di Alex mi ha stufato”

Lulù Selassié ha più volte espresso il suo parere su questa “soap opera” nata all’interno del Grande Fratello Vip.

“Questa storia di Alex mi ha stufato” ha dichiarato durante la puntata. Alex Belli, durante la diretta, ha avuto un atteggiamento particolare nei confronti di sua moglie, con cui ha più volte alzato la voce. Questo comportamento è stato duramente criticato dagli altri concorrenti, in particolar modo da Lulù, che è sempre più infastidita da questa situazione.

GF Vip, Lulù contro Alex Belli: “Messaggio orribile”

“Sei ridicola nei teatrini che stai facendo lì dentro, sei completamente ridicola, ti metti alla mercé di questa cosa, ripigliati” ha urlato Alex Belli alla moglie Delia.

Uno sfogo che non è per niente piaciuto alla principessa. Dopo la diretta lo ha duramente criticato, esprimendo anche il suo parere sulla scelta di metterlo in prima fila in studio. Alex Belli è il primo concorrente ad essere squalificato che ha potuto continuare ad essere presente durante le puntate. “Che figura di me**a Alex. Già lo mettono in prima fila, ridicolo…Un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie…no? Lo metti pure in prima fila. Io non lo avrei fatto neppure venire in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. È scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro” ha dichiarato la principessa.