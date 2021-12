Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip di mercoledì 15 dicembre, il reality show è tornato sul piccolo schermo connotandosi di numerosi colpi di scena.

GF Vip, daytime di mercoledì 15 dicembre: i dubbi di Soleil Sorge

In seguito alla 27esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di lunedì, il daytime del reality show è stato nuovamente trasmesso nella giornata di mercoledì 15 dicembre sul piccolo schermo donando ai telespettatori nuovi colpi di scena.

Il tema più dibattuto tra i coinquilini resta il triangolo amoroso nato tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. A questo proposito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di non riuscire a decidere se restare nella Casa fino a marzo oppure abbandonare lo show in occasione della prossima puntata del reality.

GF Vip, daytime di mercoledì 15 dicembre: le opinioni dei coinquilini sul triangolo amoroso Belli-Sorge-Duran

In relazione al triangolo amoroso, le opinioni dei coinquilini sono estremamente differenti tra loro. Se alcuni sostengono Soleil Sorge, Miriana Trevisan ha rivelato di essere tentata di andare dalla gieffina e sottolineare che il dolore che sta provando è lo stesso che più volte ha causato ad altre persone che si trovano all’interno della Casa.

Allo stesso modo, anche Davide Silvestri non crede che si dovrebbe condannare soltanto Alex Belli poiché è convinto che la situazione sia degenerata per volere di entrambi.

Manila Nazzaro ha concordato con Davide Silvestri, asserendo che sia Alex Belli che Soleil Sorge hanno agito insieme e consapevolmente e ha definito il loro rapporto come “un gioco finito male”.

GF Vip, la rivelazione di una gieffina durante il daytime: “Lo sento uomo”

Nella Casa più spiata d’Italia, tuttavia, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge non rappresenta l’unica liaison nata tra i coinquilini.

Dopo settimane di tensioni e incomprensioni, infatti, pare che Manuel Bortuzzo e Lulù Hailè Selassiè si siano definitivamente riappacificati, trascorrendo anche una notte insieme nella Love Boat tra coccole e confidenze.

Infine, anche Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sembrano essere sempre più vicini. La showgirl, del resto, non ha mai negato di provare una forte attrazione verso la new entry. Nello specifico, l’attrazione provata da Miriana Trevisan verso l’esperto di gossip non riguarda soltanto l’aspetto fisico ma anche quello mentale. A questo proposito, infatti, la donna ha rivelato in confessionale: “Lo sento uomo”.

Biagio D’Anelli, se da un lato tende a non sbilanciarsi troppo nei confronti della coinquilina, è pur vero che le rivolge spesso premure e l’ha descritta come il suo regalo di Natale inatteso.