Delia Duran: “Coppia aperta? Siamo cattolici”

Delia Duran ha messo a tacere le voci che vorrebbero lei e Alex Belli come una “coppia aperta”.

Delia Duran: le parole sulla coppia aperta

Nonostante più volte durante la partecipazione di Alex Belli al GF Vip si sia parlato della possibilità di una “coppia aperta” per lui e Delia Duran, la stessa modella ha messo a tacere la notizia specificando che lei e il marito sarebbero cattolici e che quanto successo tra lei e Carlo Cuozzo sarebbe stato da imputare proprio al comportamento di Alex con Soleil (a cui lei avrebbe voluto dare pan per focaccia).

“Le foto di me che bacio quel ragazzo? Non sono certo la dimostrazione che ho cambiato idea, ovvero che considero la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata”, ha dichiarato Delia Duran, che quindi si sarebbe gettata tra le braccia di Cuozzo unicamente per ingelosire suo marito.

Delia Duran: il bacio a Carlo Cuozzo

Delia Duran è stata paparazzata in compagnia di Carlo Cuozzo e ha in seguito specificato che lei e l’imprenditore sarebbero andati ben oltre il semplice bacio: “È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo”, ha affermato.

Delia Duran: la lite con Alex Belli

Nel frattempo la modella ha fatto ritorno a Milano in compagnia di suo marito Alex Belli e i due sono stati paparazzati mentre avevano un’accesa lite in treno. Delia Duran avrebbe persino fatto il gesto di togliere la sua fede al dito, e in tanti si chiedono se la sua storia con Belli – dopo questo ennesimo episodio – sia destinata a durare, specie ora che i due sono di nuovo sotto lo stesso tetto.