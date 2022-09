Katia Ricciarelli, anche se molto discussa, è stata una grande protagonista della sesta edizione del GF Vip. Lunedì 19 settembre 2022 debutterà la settima stagione e la soprano ha svelato se tornerà in Casa come concorrente.

Lunedì 19 settembre 2022 tornerà su Canale 5 il GF Vip 7, con al timone per il terzo anno consecutivo Alfonso Signorini. Per il momento, il conduttore ha ufficializzato soltanto tre concorrenti, ovvero: Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. Possibile che tra i nuovi Vipponi possa esserci anche Katia Ricciarelli? La soprano ha partecipato al reality più spiato d’Italia la scorsa stagione, dividendo i telespettatori. Pertanto, un suo ritorno suona un po’ prematuro.

A fare chiarezza ci ha pensato direttamente lei, nel corso di un’intervista al settimanale Vero.

Katia, senza giri di parole, ha dichiarato:

L’ex moglie di Pippo Baudo ha ammesso che Alfonso le aveva chiesto di diventare opinionista, ma è una proposta che non è mai stata ufficializzata.

La Ricciarelli ha rivelato:

“Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo”.