Appena entrata nella Casa del GF Vip, Ginevra Lamborghini ha iniziato a parlare dei problemi che ha con la sorella Elettra. La ragazza ha raccontato alcuni dettagli che hanno lasciato senza parole i fan.

GF Vip: Ginevra Lamborghini parla di Elettra

Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra non si rivolgono parola dal 2019. La cantante non ha nemmeno invitato la familiare al suo matrimonio con Afrojack. I rapporti si sono interrotti così, di punto in bianco. All’apparenza, almeno secondo i racconti fatti dalla concorrente del GF Vip 7, non ci sono gravi motivi alla base della rottura. Parlando con Alberto De Pisis, Ginevra ha ammesso:

“Pensa che a me fa strano quando la vedo in tv perché non me la ricordo più. Non saprei neanche dirti quanto è alta. È come quando non vedi una persona per tanto tempo, non senti la voce dal vivo, cominci a dimenticartene”.

Ginevra Lamborghini cacciata di casa a Natale

Ginevra ha proseguito raccontando di essere stata addirittura cacciata di casa a Natale. La Lamborghini ha rivelato:

“Il Natale? Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l’esclusa delle situazioni. Natale dell’anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 dicembre, mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena. E io ci sono rimasta malissimo, perché ho detto: “Ma come?”. Mi disse: “Raggiungici tra due ore, ceniamo con te alle 21”. Io, col cuore nella mer**, sono tornata a casa, ho preso i regali però non ho aspettato fino alle 21. Ho aspettato mezz’ora e sono tornata a cena da mia madre e c’erano tutti. È stato bruttissimo perché in una situazione come Natale, nessuno ha avuto il contatto visivo con me”.

Il racconto di Ginevra ha lasciato tutti senza parole, non solo i compagni d’avventura ma anche i fan del GF Vip.

I motivi della rottura tra Ginevra ed Elettra

Secondo Ginevra, tra lei ed Elettra non ci sono mai stati grandi problemi. Molto probabilmente, le incomprensioni affondano le radici nel passato, quando il padre Tonino riempiva lei di complimenti e criticava la sorella. La Lamborghini ha raccontato:

“Non abbiamo litigato, c’è semplicemente stata una rottura. Credo sia qualcosa che debba essere recuperato nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto. Mi chiamava la principessina, diceva: ‘Guarda che bella Ginevra’. Invece a Elettra diceva: ‘Sei un maschiaccio’, le faceva notare il chiletto in più. È normale che lei sia cresciuta con una competizione nei miei confronti”.