Ginevra Lamborghini, la lite con Elettra: “Mi ha bloccato sui social”

Per la prima volta durante una pausa pubblicitaria al GF Vip, Ginevra Lamborghini ha confermato di aver litigato con sua sorella Elettra, con cui non parlerebbe dal 2019.

Ginevra Lamborghini: la lite con la sorella

Da oltre 3 anni Ginevra Lamborghini e sua sorella, Elettra Lamborghini, non avrebbero alcun rapporto.

L’ereditiera ha addirittura escluso sua sorella dal suo matrimonio con Nick Van de Wall e in tanti si chiedono se ora che Ginevra è al GF Vip le due avranno finalmente occasione di avere un chiarimento. Durante una pausa pubblicitaria durante la prima puntata del programma, Ginevra ha parlato per la prima volta della questione e ha affermato:

“Elettra non so se sarà molto felice di vedermi qui. […] Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019.

Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui“, e ancora: “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque.

Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.

Le due riusciranno ad avere un chiarimento ora che Ginevra Lamborghini ha affrontato pubblicamente la questione della loro lite?