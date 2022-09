Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Carolina Marconi si è scagliata contro Sonia Bruganelli per le critiche che le ha mosso in puntata. La Vippona crede che l’opinionista del reality abbia sparato a zero senza conoscere tutta la verità.

GF Vip: Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Carolina Marconi e Sofia Giale De Donà hanno rivisto i video della loro furibonda litigata. Anche se in seguito si sono chiarite, le due Vippone sono state nuovamente messe a confronto. Il motivo della lite è stato il matrimonio dell’ex concorrente di Ti spedisco in convento, giudicato dall’ex gieffina come un’unione finta, dettata per lo più dal dio denaro.

Le considerazioni di Carolina non sono piaciute a Sonia Bruganelli, che in diretta ha tuonato: “Ma perché deve dare spiegazioni voi sul suo matrimonio? Ma che ve ne frega a voi“. Appena i riflettori si sono spenti, la Marconi si è scagliata contro l’opinionista del GF Vip.

Lo sfogo di Carolina Marconi

Sfogandosi con Pamela Prati, Carolina ha dichiarato:

“Sonia ha sparato a zero, non mi ha fatto nemmeno parlare. Sì hai visto quello che ha fatto e come mi ha attaccata? Non esiste dai. A me sta cosa che ha fatto Sonia non mi è piaciuta proprio, è stata fuori luogo. Mi ha attaccata così senza sapere nulla. Non sapeva che io sono stata tutto il tempo a cercare di capire Giaele e darle consigli. Perché così Sonia fa risultare che io sono la bigotta della situazione e lei no. Se Sonia mi ha attaccato è perché non sapeva tutto. Cioè che Giaele mi ha detto che l’amore libero è lei a volerlo e non il marito. Se tu fai soffrire una persona non è amore”.

Marconi sostiene che Bruganelli abbia sparato a zero senza conoscere tutta la realtà. Carolina si riferisce al fatto che, dopo la lite con Giaele, lei ha cercato di capire in ogni modo la sua situazione familiare.

Le rivelazioni di Carolina su Giaele

Carolina ha concluso il suo sfogo, facendo nuove rivelazioni su Giaele. La Vippona ha rivelato che la coinquilina le ha raccontato nei dettagli la sua situazione coniugale. Ha dichiarato: