L’ultima diretta al GF Vip è stata particolarmente pesante per Carolina Marconi, che ha minacciato di lasciare lo show.

Carolina Marconi minaccia di lasciare il GF Vip

Durante l’ultima diretta del 31 ottobre al GF Vip, la produzione del programma ha mandato un video dove si vedevano le varie concorrenti all’interno della Casa prendersela con Carolina Marconi e giudicarla come ipocrita per via di alcuni suoi comportamenti.

Il video in questione ha mandato su tutte le furie la concorrente che ha tuonato in particolare contro Alfonso Signorini:

“Tu dici di volermi bene? Tu sai perché sono qui, tu dici di conoscermi. Sono al Gf per dimostrare che una donna dopo il tumore può tornare a vivere, quanto me ne può fregare di litigare per queste cose? Una cosa che non sopporto è la falsità se io faccio qualcosa lo faccio con il cuore e me ne posso benissimo andare stasera dal Gf, vado via”, ha tuonato Carolina che, a seguire, ha continuato a minacciare di lasciare il programma.

In tanti si chiedono se questa sarà davvero la decisione definitiva della showgirl, che è alla sua seconda esperienza all’interno del programma tv.

La battaglia contro il tumore

Al GF Vip Carolina Marconi ha deciso di parlare al pubblico della sua battaglia contro il tumore e della speranza mai abbandonata di avere un giorno un figlio suo. Nonostante questo in molti hanno avuto da ridire contro la concorrente che, nelle scorse settimane, si è resa protagonista anche di alcuni comportamenti deprecabili nei confronti di Marco Bellavia.