Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sono sempre più vicini. Nelle ultime ore, per sfuggire all’occhio indiscreto del GF Vip, si sono anche rifugiati sotto le coperte. Ad aver attirato l’attenzione dei fan, però, è stata soprattutto la dichiarazione dell’ex compagno di Belen Rodriguez.

Al GF Vip potrebbe nascere un nuovo amore libero. I protagonisti, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbero essere Giaele De Donà, il marito di lei e Antonino Spinalbese. I due Vipponi, nelle ultime ore, si sono lasciati andare a qualche coccola di troppo sotto le coperte e gli stessi concorrenti sono rimasti stupiti nel vedere gli strani movimenti delle lenzuola. I fan, però, piuttosto che concentrarsi su ciò, sono rimasti basiti dalle dichiarazioni dell’ex compagno di Belen Rodriguez.

Giaele, parlando con Antonino in giardino, ha esclamato:

“Ma perché ogni volta che stai da solo con me chiami sempre Alberto? Hai paura di rimanere da solo con me? Ogni volta che andiamo in camera inviti prima Alberto e poi dici ‘Giaele vieni’. Hai paura di rimanere da solo. Non andare in panico. Prima inviti tutti quando andiamo in camera, poi inviti me dicendo ‘Giaele vuoi venire’? La vera domanda è perché hai paura?”.