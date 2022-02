Alessandro Basciano e Delia Duran hanno reso bollente l’atmosfera del GF Vip. L’ex tentatore di Temptation Island ha raccontato alla moglie di Alex Belli cosa ha fatto sotto le coperte con Sophie Codegoni. Come reagirà quest’ultima quando lo scoprirà?

GF Vip: Alessandro racconta a Delia l’intimità con Sophie

Nuova confessione al GF Vip. Alessandro Basciano ha raccontato a Delia Duran cosa avviene sotto le coperte tra lui e Sophie Codegoni. L’ex tentatore di Temptation Island, senza troppi giri di parole, ha ammesso di aver avuto “un’alchimia erotica” con l’ex tronista di Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, il “Vippone” ha confessato che lui e la fidanzata fanno molta attenzione ai movimenti delle coperte e che, proprio per questo, i momenti di intimità non sono goduti al massimo.

E’ bene sottolineare che è stata Delia ad iniziare il discorso, ma è pur vero che Alessandro non si è tirato indietro. Anzi, l’ex tentatore è stato piuttosto meticoloso nel raccontare i dettagli.

GF Vip: Alessandro e Sophie sotto le coperte

Delia, senza alcun imbarazzo, ha esclamato: “Ma avete fatto anche tutto? Davvero?! Oddio aiuto! Come avete fatto? Secondo me non è che te la godi bene. Se io avessi veramente una persona che mi prendesse qui…“.

La Duran, ancora ferma ai rapporti sessuali del marito Alex Belli con Soleil Sorge, è andata subito al sodo. Alessandro, con il suo stesso atteggiamento, ha replicato:

“Eh, non è che fai chissà cosa. Però devi stare attento ai movimenti, diciamo che lo fai giusto per farlo. No non te la gusti. Infatti non vediamo l’ora di uscire per questo. Quindi cioè, lei è come me, dove ti trovi ti trovi, non le importa un cavolo. Anche con la mia ex lo facevamo ovunque. E anche Sophie mi dà corda. Tutte le notti mi fa dei discorsi”.

Insomma, Basciano e Sophie si sono lasciati andare al petting, ma non hanno avuto un rapporto sessuale completo. Considerando che dormono in camera con altri concorrenti e sono ripresi dalle telecamere, sembra più che normale che sia andata così.

Come la prenderà Sophie?

Considerando che la Codegoni ha già fatto una scenata di gelosia a Basciano a causa di Delia, come la prenderà quando scoprirà queste confessioni intime? Molto probabilmente, l’ex volto di Uomini e Donne si lascerà andare all’ennesima commedia e dirà che tra lei e Alessandro è finita. Inoltre, nelle ultime ore, i due piccioncini hanno avuto una seconda discussione proprio per colpa di Delia. Quest’ultima, pur sapendo di non essere molto simpatica a Sophie, non fa nulla per tenersi alla larga dal coinquilino. Come se non bastasse, almeno questo è quello che racconta la Codegoni, Basciano ha ammesso candidamente che vorrebbe avere una storia di sesso con la moglie di Alex Belli. Insomma, nella Casa del GF Vip non si annoiano mai, o meglio fanno tutti bene attenzioni a seguire i copioni alla lettera.