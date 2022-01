Vincitrice di un Premio Oscar per il noto film “Turista per caso”, Geena Davis è oggi riconosciuta per essere una grande attrice di Hollywood. Scopriamo la sua storia e il suo percorso nella recitazione, dai primi anni alla notorietà.

Chi è Geena Davis

Virginia Elizabeth Davis, nota nel mondo dello spettacolo come Geena Davis, è un’attrice statunitense. Nasce a Wareham il 21 gennaio 1956 dove trascorre la sua vita fino al diploma, per poi trasferirsi a Boston dove si laurea in arte drammatica. Dopo il traguardo accademico inizia a lavorare come modella, per poi debuttare nel mondo del cinema nel 1982.

In quest’occasione partecipa con un ruolo di secondo piano nel film “Tootsie” per volontà di Sydney Pollack che la nota durante uno shooting.

Ottiene poi qualche ruolo in televisione come quello nella serie televisiva “Supercar”.

Il successo nel cinema di Geena Davis

La giovane riesce a crescere nel settore ottenendo nel 1985 il ruolo di protagonista nel film “Una notte in Transilvania”, seguito da quelli in “La mosca” e “Le ragazze della Terra sono facili” con cui ottiene grande successo.

In queste occasioni recita a fianco di Jeff Goldblum che successivamente diventerà suo marito.

Arrivano presto anche i riconoscimenti della critica che le conferisce il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista in “Turista per caso”. Dopo questo successo del 1989 arriva per lei un progetto che sancisce definitivamente il suo ingresso ad Hollywood: “Thelma & Louise”. In questo film del 1991 l’attrice recita insieme a Susan Sarandon presentando la storia di due amiche che cercando di risollevare la loro vita con un viaggio on the road. Questa pellicola le fa ottenere una candidatura al Pemio Oscar e al Golden Globe.

Geena Davis e i progetti personali

Seguono poi progetti di successo alternati ad altri meno fortunati come “Corsari” e “Spy”. L’attrice però viene ricordata per film come “Stuart Little”, “Ragazze vincenti”, ma anche “Ciao Julia, sono Kevin”. Ottiene poi un Golden Globe per la sua interpretazione nella serie “Una donna all Casa Bianca”. Partecipa inoltre ad altre serie televisive come “Grey’s Anatomy” o “The Exorcist”.

Geena non dedica il suo tempo solo alla recitazione, dimostrando passioni varie tra loro. Si iscrive infatti al test preolimpico del 2000 a Sydney nella categoria tiro con l’arco. Nella vita svolge inoltre anche il ruolo di mamma di tre figli, avuti dal quarto marito Reza Jarrahy. Anche questo matrimonio si rivela infelice e la coppia si separa nel 2017 dopo 16 anni di relazione.