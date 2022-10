La nuova stagione di Gangs of London 2 è in arrivo. La serie tv narra gli scontri tra le diverse gang di Londra. Quando esce? Qual è la trama?e il cast?

Gangs of London, la serie tv cult Sky Original torna per la seconda stagione. Quando esce? Gangs of London 2 uscirà il 26 ottobre 2022 su Sky e in streaming su NOW tv. Gli episodi però saranno disponibili su Sky On Demand già dal 20 ottobre.

Qual è la trama?

Gangs of London: cosa succede nella prima stagione?

Gangs of London, come suggerisce il titolo, è ambientato a Londra e narra gli scontri tra gang che controllano la città dopo la morte del più grande boss, Finn Wallace. Suo figlio Sean deve prendere il suo posto e per farlo ha bisogno della famiglia Dumani, capeggiata da Finn Ed Dumani. La sua salita al trono ha delle ripercussione sul mondo dei criminali e coinvolge diverse mafie e cartelli della droga.

C’è anche Elliot Finch, un impiegato della famiglia Wallace che in realtà è un agente sotto copertura che cerca di incastrare la famiglia.

Gangs of London 2: la trama della nuova stagione

Nella seconda stagione le rivolte dei clan continuano e la famiglia Wallace fatica a mantenere il controllo e il potere della capitale britannica. Infatti l’egemonia del Wallace è stata persa e la mappa di Londra è stata completamente ridisegnata. I membri della famiglia sono sparpagliati e i Dumani sono stati estromessi da tutti i traffici. Elliot ora è costretto a lavorare per degli investitori. Questi sono stanchi della città e danno il mandato a una nuova gang piena di sicari che terrorizza tutte le altre bande che devono sottomettersi. Queste dovranno capire a chi vogliono essere fedeli per sopravvivere. Chi riconquisterà Londra.

Gangs of London: il cast

Gangs of London è stata creata da Gareth Evans e Matt Flannery ed è una produzione di Pulse Films in associazione con Sister. Viene trasmessa da Sky Studios che ne ha pieni diritti. Nella seconda stagione troveremo alcuni personaggi della prima e alcune new entry. Chi?

Ritroveremo sicuramente:

Elliot Finch- Sope Dirisu

Marian Wallace- Michelle Fairley

Billy Wallace- Brian Vernel

Shannon- Pippa Bennet- Warner

Ed Dumani- Lucian Msamati

Alexander Dumani- Paapa Essiedu

Jaqueline Wallace- Valene Kane

Luan Dushaj- Orli Shuka

Asif- Asif Raza Mir

Le new entry saranno: