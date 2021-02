Studia musica fin da bambino e decide di dedicarsi al basso per il resto della sua vita. Probabilmente è più noto per essere il marito della cantante Noemi piuttosto che per il fatto di essere un grande musicista; chi è quindi Gabriele Greco e cosa c’è da sapere sulla sua vita e sulla sua carriera musicale?

Chi è il bassista Gabriele Greco

Gabriele Greco nasce a Roma nel 1984. Fin da piccolissimo (a partire dai 10 anni) studia pianoforte e si diploma al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Negli anni dell’adolescenza inizia poi ad approfondire la conoscenza di altri strumenti musicali come il contrabbasso e il basso elettrico.

Oggi Gabriele insegna musica a Roma ma, negli anni che hanno seguito gli studi, ha fatto parte di diverse band musicali tra cui i “Mambo 24”.

Dal 2008, anno in cui si sono conosciuti, il musicista ha una relazione con la cantante Noemi. I due hanno cercato per un po’ di tempo di separare la loro vita privata dal lavoro ma, dopo il successo che Noemi ottenne al contest XFactor, Gabriele è diventato ufficialmente il bassista della sua band.

Questa scelta, fortunatamente, sembra non aver intaccato la relazione amorosa dei due in alcun modo. Noemi e Gabriele, infatti, si sono sposati nel 2018 a Roma nella Basilica di San Lorenzo in Lucina dopo 10 lunghi anni di relazione e oggi vivono insieme tra Londra e Roma.

La cantante ha dichiarato più volte che la loro collaborazione lavorativa non ha presentato nessuno dei problemi che i due avevano temuto, infatti il lungo periodo di relazione che hanno vissuto insieme secondo entrambi “è volato”.

Sui suoi canali social Gabriele Greco non è molto seguito (su Instagram conta circa 2.000 followers), mentre la moglie Noemi ha un vasto seguito e sul suo profilo spesso vengono pubblicati video della coppia insieme al loro amatissimo cagnolino.

