Fulenn è la canzone di Alvan e Ahez che è stata selezionata per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest 2022. Facendo parte delle cosiddette Big Five, insieme ad Italia, Germania, Spagna e Regno Unito, si è qualificata subito per calcare il palco dell’Eurovision torinese e non è dovuta passare per le semifinali.

Fulenn è un brano molto particolare: il testo è in bretone e il significato è mistico e misterioso. Scopriamo testo e significato di Fulenn.

Testo

Tan de’i !

E teñvalijenn ar c’hoadeier e tiwan an noz

Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz

Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Entan ha taras, entan jabadao ha taras

Trid’ a ra ar c’hoad ouzh stok’ ar fulenn a-bilpaz

He hud dudius a bign betek penn ar qwez bras

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dispont ‘kreiz an digoadell e tans ar fulenn

Trein ha distreiñ en-dro de’i eneoù dichedenn (bis)

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Ga’ ‘n diaoul e tañsan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dispont ‘kreiz an digoadenn e tañs ar fulenn

Fulenn: il significato

Come abbiamo già detto la canzone non è in francese standard, ma in bretone. Il bretone non è una lingua romanza come il francese, ma celtica, quindi è facile percepire la differenza di suoni rispetto alla lingua del paese. Oltre alla scelta della lingua, che risulta originale e accattivante, il gruppo ha ricevuto dei complimenti per l’aver combinato insieme elementi della musica celtica, folk e tradizionali, con elementi EDM moderni.

Il titolo, Fulenn, può essere tradotto con brillio o bella ragazza. Questa ambivalenza è legata al tema della canzone: parla di un donna libera, ribelle, che decide di ballare nella foresta, senza curarsi di quello che diranno gli altri o dei pericoli che si nascondono. Non le importa nemmeno se le persone dicono che va nella foresta per danzare con il diavolo. La canzone regala un’atmosfera magica, onirica, che ci fa pensare alla protagonista come una sorta di strega. Non come essere negativo e malvagio, ma come sinonimo di libertà e legame con la natura.