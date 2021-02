Una delle cose più comuni che si fanno quando si è innamorati è scambiarsi parole e frasi romantiche per esprimere al nostro partner quanto sia importante per noi la sua presenza nella nostra vita. Che sia a voce, tramite lunghe lettere o minuscoli bigliettini, le parole spesso sono proprio il nutrimento dell’amore.

E quale occasione migliore di San Valentino esiste per scambiarsi frasi romantiche?

Le frasi di San Valentino più romantiche da dedicare

San Valentino è il giorno migliore dell’anno per dirsi “Ti amo”, ma queste due parole non sono l’unico modo esistente per dichiarare amore al proprio compagno/a. A volte una frase, anche non da noi pensata ma nella quale rivediamo qualcosa del sentimento che noi stessi proviamo, può esprimere quei pensieri che non riusciamo sempre a condividere.

Affianco al regalo perfetto per il proprio partner è più che apprezzato un dolce messaggio d’amore. Ecco alcune frasi da cui si può prendere ispirazione:

“C’è tutta una vita in un’ora d’amore.” – Honoré de Balzac

“Chi, essendo amato, può dirsi povero?” – Oscar Wilde

“Di qualunque cose siano fatte le nostre anime, la mia e la sua sono fatte della stessa cosa.” – Emily Brönte

“L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione.” – Antoine de Saint Exupèry

“Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente “a domani”, ma dimmelo per sempre.” – Anonimo

“Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore.” – Franz Kafka

“Tutto ciò che so, lo so solo perchè ti amo.” – Lev Tolstoj

“Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.” – Jorge Luis Borges

“Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.” – Frida Kahlo

“Eravamo insieme, tutto il resto del mondo l’ho scordato.” – Walt Whitman

Le frasi romantiche ispirate dai film

Se poeti e scrittori non riescono a esprimere al meglio ciò che vogliamo dire, possiamo cercare un suggerimento nei film romantici più famosi.

“Vorrei aver fatto con te tutte le cose che ho fatto.” – Il Grande Gatsby

“L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente.” – Le pagine della nostra vita

“È soltanto nelle misteriosi equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.” – A beautiful mind

“Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono.” – Hitch, lui si che capisce le donne

“Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola.” – Il Signore degli Anelli

Le frasi romantiche della musica

La maggior parte delle canzoni trattano di storie d’amore e la musica italiana ha tantissimi esempi di testi romantici da cui trarre ispirazione.

“Non c’è niente al mondo che valga un secondo vissuto accanto a te, che valga un gesto tuo, un tuo movimento. Perché niente al mondo mi ha mai dato tanto da emozionarmi come quando siamo noi, nient’altro che noi.” – Max Pezzali

“Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi.” – Vasco Rossi

“Tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto. Tutto quanto voglio avere.” – Gino Paoli

“A te che sei l’unica al mondo, l’unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro.” – Jovanotti

“Tu sai comprendere questo silenzio che determina il confine tra i miei dubbi e la realtà.” – Fabrizio Moro

