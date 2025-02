Un amore che sboccia nel 2019

Dal 2019, Francesco Gabbani vive una storia d’amore che definisce la “grande fortuna della sua vita”. La sua compagna, Giulia Settembrini, è entrata nella sua vita in un momento di transizione, dopo la fine di una relazione importante. Questo legame, pur essendo radicato nel mondo dello spettacolo, si distingue per la sua discrezione e autenticità. Giulia, originaria di Saronno e laureata in Scienze Umanistiche per la Comunicazione, ha iniziato la sua carriera nel settore audiovisivo, lavorando come assistente alla regia. Oggi, è un elemento chiave nel processo creativo di Gabbani, contribuendo attivamente alla realizzazione dei suoi brani.

Un rapporto che cresce lontano dai riflettori

Francesco e Giulia hanno scelto di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori, preferendo tutelare la loro intimità. Nonostante la differenza d’età di dieci anni, con Gabbani che ha 42 anni e Settembrini 32, la coppia ha trovato un equilibrio perfetto. L’artista ha dichiarato che non c’è una volontà precisa di nascondere il proprio privato, ma piuttosto una naturale inclinazione a vivere il loro amore senza ostentazioni. “Con Giulia il rapporto è così naturale e bello che normalmente viene fuori”, ha affermato Gabbani, sottolineando come la loro vita personale e professionale si intreccino in modo armonioso.

Progetti futuri e sogni di famiglia

Oggi, Francesco Gabbani guarda al futuro con speranza e desiderio di costruire una famiglia. In diverse interviste, ha espresso il sogno di diventare genitore, un tema che, sebbene delicato, è presente nei suoi pensieri. “Non è ancora giunto un figlio, ma è qualcosa alla quale penso e spero che prima o poi possa succedere”, ha dichiarato. Questo desiderio di paternità si inserisce in un contesto di crescita personale e professionale, dove la musica e l’amore si fondono in un’unica melodia. La coppia, quindi, continua a lavorare insieme, creando un legame che va oltre il semplice rapporto di coppia, trasformandosi in una vera e propria partnership artistica.