Fitness influencer da quasi 46 mila follower, Francesca Guacci, 28 anni di Massanzago (Padova) parla di alimentazione, di benessere psicofisico e, ovviamente, di palestra.

In tempi recenti si è trovata al centro di polemiche e opinioni contrastanti a causa di un intervento chirurgico cui si è sottoposta per non avere più figli: scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Francesca Guacci: chi è la fitness influencer?

Francesca Guacci è nata a Massanzago, in provincia di Padova e attualmente ha 28 anni.

Su Instagram è attivissima, tanto da avere unito passione e diletto in un vero e proprio lavoro: la palestra, l’alimentazione e il benessere da una parte, i social, le fotografie e la condivisione dall’altra. Il suo profilo IG, seguito da quasi 46 mila follower, rispecchia quella che è la sua persona e personalità: Body + Mind + Spirit Builder – cita la sua biografia social, come a volere anticipare ciò che effettivamente lei è (e fa) a tutte quelle persone che atterreranno sul suo ricco feed.

I suoi contenuti, infatti, si alternano tra attrezzi di palestra, outfit fitness e fotografie in costume in cui il corpo dell’influencer è, a tutti gli effetti, il protagonista.

Accanto alla palestra, però, Guacci affianca l’attività da modella, mostrandosi spesso in mise eleganti e in pose da book fotografici.

Giovane, carismatica e con tanta voglia di migliorare e di migliorarsi, Francesca Guacci è però stata al centro di numerose polemiche e commenti contrastanti per una decisione che ha deciso di prendere all’età di 22 anni.

Per chi non lo sapesse, infatti, Francesca Guacci ha scelto di sottoporsi a un intervento di salpingectomia bilaterale, ossia un intervento chirurgico che porta all’impossibilità di incorrere in una gravidanza naturale.

Francesca Guacci e l’intervento per non avere figli: la motivazione

L’influencer ha deciso di condividere con il suo pubblico social la sua personale esperienza, scatenando la nascita di opinioni agli antipodi. In realtà, stando a quanto Guacci ha raccontato, la decisione di sottoporsi a tale intervento è maturata in lei negli anni:

Ho scoperto che esisteva questa possibilità quando ero adolescente e gran parte delle conoscenze le ho apprese attraverso il web, perché i medici sono sempre stati poco predisposti. Anche dopo il compimento della maggiore età, mi sono sentita contrastata. Il mio ginecologo e i vari dottori ai quali mi sono rivolta non volevano fornirmi le informazioni necessarie, pareva sempre che fossi troppo piccola e troppo immatura. Solo per quello però. Per tutto il resto ero una donna fatta e finita, che doveva prendersi le proprie responsabilità.

Dopo una serie di peripezie Guacci è riuscita a trovare un medico disposto a “esaudire” la sua volontà nella città di Verona, ma la scelta dell’influencer è entrata comunque in un cerchio mediatico che ha scaturito dubbi e perplessità su numerose persone.

Come mai Francesca Guacci ha scelto di sottoporsi a un intervento del genere a soli 28 anni? È stata lei stessa a spiegare la sua decisione e lo ha fatto in maniera molto lucida:

I figli non sono semplicemente un accessorio: meritano amore, tempo, attenzioni. Per la vita che voglio io, non c’è posto per loro. Sono consapevole dei miei gusti e del mio egoismo, ma al tempo stesso credo che ogni donna debba essere libera di prendere la scelta che ritiene più opportuna. Ogni decisione porta con sé una responsabilità. Non credo che mi pentirò mai. E, se anche dovesse accadere, penserò alla fecondazione in vitro.

Francesca Guacci ha dimostrato grande coraggio nel volere raccontare la sua storia, consapevole che avrebbe (come poi è accaduto) scatenato parole, pensieri e giudizi non poco leggeri.