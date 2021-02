Giudicata come una delle tenniste con più alta resistenza del circuito, Flavia Pennetta ha fatto la storia del tennis italiano con una carriera lunga oltre quindici anni.

Chi è Flavia Pennetta

Flavia Pennetta (Brindisi, 25 febbraio 1982) è un’ex tennista italiana.

Si appassiona al mondo del tennis da molto giovane arrivando ad ottenere grandi risultati già a metà degli anni Novanta. A soli 15 anni vince il titolo di Campionessa italiana Under 16 nel singolare e nel doppio. Negli anni successivi ondeggia tra vittorie e sconfitte ma riesce, anche grazie alla collega Roberta Vinci, a conquistare il trofeo nella Fed Cup Junior.

Nel 1999 non ottiene il posto negli Internazionali di Roma ma riesce, con la fedele compagna, ad ottenere il doppio del Roland Garros Under 18. L’anno successivo raggiunge la maggiore età ed entra quindi a far parte delle professioniste potendo accedere alle classificazioni di tornei internazionali. Il primo tentativo non va come sperato e l’anno successivo inizia un apparente rallentamento.

L’inizio della carriera sportiva

Nel 2002 ottiene il suo riscatto con 3 tornei ITF e la vittoria di ben 5 titoli.

L’anno successivo si pone l’obiettivo di entrare nella lista delle prime 50 tenniste del mondo, ma per via di alcuni infortuni non riesce a raggiungere questo traguardo. Migliora con la stagione successiva che le porta numerose vittorie nel circuito WTA ma sembra seguita dagli imprevisti e si ferisce nuovamente.

Il 2005 sembra essere un anno decisamente migliore e si aggiudica infatti numerosi titoli tra cui il 23º posto nella classifica mondiale di singolo e la 22º in doppio. Realizzato uno dei suoi primi sogni arriva poi il secondo, vincere con la maglia azzurra e ci riesce nella partita contro il Belgio nel 2006.

Dopo un altro anno difficile arriva un grande momento per la giovane che partecipa alle Olimpiadi di Pechino 2008 sia nel singolo che nel doppio, riuscendo a posizionarsi ai quarti di finale con la compagna Francesca Schiavone. Nonostante il mancato risultato riesce a raggiungere l’undicesima posizione nella classifica mondiale e partecipa con discreto successo a Wimbledon.

Gli ultimi anni e l’addio al tennis

Il grande successo arriva quando nel febbraio 2011 si aggiudica il primo posto nel doppio con Gisela Dulko. Continuano per lei numerosi tornei internazionali che la vedono continuamente in viaggio tra gli Stati Uniti, l’Australia e l’Europa. Partecipa anche al torneo di Indian Wells dove supera il primo turno ma viene bloccata da Serena Williams al secondo.

Non sarà l’unica sconfitta contro la grande campionessa che nel 2014 la batte durante un torneo negli Stati Uniti. Qui annuncia anche che dopo le ultime gare, che l’avrebbero vista presente a Singapore, si sarebbe ritirata dal tennis. Conclude quindi la sua carriera con 15 anni di competizione alle spalle e ben 11 titoli WTA sola e 17 in doppio.