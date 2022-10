Tommy Dali è uno dei cantanti di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo vanta già di grandi collaborazioni come quella con Shablo che decide di produrre Lacrime&Diamanti. Conosce Rkomi, va in tour con lui per tutto il periodo estivo e realizza un brano con lui intitolato Solo con me.

Tommy entra nel team di Rudy Zerby e ai casting del programma si presenta con il suo nuovo inedito Finisce bene.

Finisce bene di Tommy Dali: il testo

Ho bisogno di vederti ancora adesso

tu sei la ferita e poi la cura

le tue sigarette dentro la mia tasca

senza te nemmeno questo sole scalda

baby dove sei?

sto pensando a te con lei

soffia il vento e quando poi si calma tu non sei più qui

se ci penso con te non è mai il solito film

Perchè noi siamo un thriller dal finale perfetto

prima ci ammazziamo e dopo finiamo a letto

e finisce bene, bene, bene, bene, bene

finisce bene, bene, bene, bene, bene

riempiamo due bicchieri e non c’è niente da dire

tu dici che mi odi però dopo alla fine

finisce bene, bene, bene, bene, bene

finisce bene, bene, bene, bene, bene

Ho sempre voglia di te

che sei la droga più illegale che c’è

ho sempre voglia di me

e forse solo perchè

finisce bene, bene, bene, bene, bene

finisce bene, bene, bene, bene, bene

finisce bene, bene, bene, bene, bene

finisce ehi

finisce ehi

finisce bene

Finisce bene di Tommy Dali: il significato

Il significato di questo inedito non è mai stato raccontato. Probabilmente racconta il rapporto tra due persone che si amano e che insieme riescono a superare tutto. Tommy Dali è fidanzato. Sarà riferita alla fidanzata?