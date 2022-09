Amici 22 è appena iniziato, proprio quest’oggi, e già al pubblico è stata offerta la prima occasione di fare un po’ di gossip spicciolo. Nel corso della puntata speciale inaugurale trasmessa pochissime ore fa su Canale 5, infatti, abbiamo assistito ad un siparietto piuttosto interessante che ha visto coinvolti due nuovi allievi della scuola.

C’è del tenero fra NDG e Rita Pompili?

Quando la ballerina Rita, molto apprezzata dalla maestra Celentano, si è esibita di fronte alla commissione, il cantante NDG si è dimostrato particolarmente entusiasta e attento.

Alla fine dell’esibizione, il giovane talento si è persino alzato in piedi per applaudire la collega. Una scelta, questa, che ha insospettito e non poco la conduttrice.

Maria De Filippi ha quindi chiesto subito a NDG il perché di un gesto simile.

Il cantante, rosso come un peperone in faccia, si è giustificato come ha potuto spiegando che Rita lo ha molto emozionato e rivelando che in realtà lui da sempre ha una passione per il ballo: quando era bambino, infatti, aveva praticato la disciplina.

La spiegazione del cantante non ha però convinto quasi nessuno, tantomeno i comici Pio e Amedeo, che l’hanno preso in giro chiedendo a Maria se nella scuola, le cui lezioni sono appena iniziate, già ci fosse un flirt in corso.

Rita ed NDG, ad ogni modo, sono ufficialmente due allievi di Amici 22 a partire da oggi. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane in cui condivideranno non solo le aule per le lezioni ma anche le varie stanze della casetta.