L’atmosfera delle feste è ormai nell’aria, e la stagione delle feste è dietro l’angolo. Se vi piace sognare e immergervi in pieno nello spirito del Natale il modo migliore per farlo è con il giusto film. E non mancano certo i film a tema natalizio su prime video, che offre ai suoi utenti una vasta scelta.

Che siate fan delle commedie romantiche o dei classici natalizi per i bambini, troverete sicuramente la pellicola adatta a voi e alla vostra famiglia. Ecco sei titoli imperdibili da gustare durante questo Natale.

I film a tema natalizio su prime video: i classici hollywoodiani

Se cercate una commedia romantica ambientata a Natale, non potete assolutamente perdervi Love Actually – L’amore davvero. Si tratta di uno dei titoli per eccellenza fra i film a tema natalizio su prime video, un vero e proprio cult di Natale.

La pellicola del 2003 presenta sicuramente un cast ricco di nomi conosciuti: Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson e Keira Knightley per dirne giusto alcuni. La trama segue dieci storie d’amore unite dall’atmosfera natalizia, in un succedersi di eventi che narrano le relazioni sentimentali in tutta la loro onestà e diversità.

Per un pubblico di bambini, ma adatto anche agli adulti, c’è invece Il Grinch. Sicuramente l’avrete già visto un migliaio di volte, ma d’altronde è difficile resistere all’ironia del personaggio interpretato da Jim Carrey.

Il film si presta anche a coloro che mal sopportano l’atmosfera natalizia, che potranno quindi divertirsi con una giusta dose di umorismo. Inutile dirvi di cosa parla: la trama della pellicola è ormai ben nota a tutti. Non si tratta sicuramente di una novità, ma vale sempre la pena rivederlo un’altra volta.

Le commedie natalizie

Per chi invece ha voglia di provare qualcosa di nuovo: non dovete far altro che scrivere la parola Natale nella barra di ricerca di prime video. La piattaforma streaming metterà a vostra disposizione centinaia di titoli fra cui scegliere. Tra i titoli suggeriti troverete anche il film di Natale di Mr. Bean, e Last Christmas: una commedia romantica e profonda che ha come protagonista Emilia Clarke, l’attrice celebre per il ruolo di Daenerys ne Il trono di spade.

Immancabili poi per il cinema italiano: i cinepanettoni. Se quello che cercate è un film leggero e senza impegno da gustarvi in meno di due ore, questo è sicuramente il genere che fa per voi. Al momento sul catalogo di prime video sono disponibili alcuni tra i film più famosi appartenenti a questa tipologia. Fra questi abbiamo Natale sul Nilo, Vacanze di Natale a Cortina e Natale a New York.

Altri titoli italiani

Rimanendo in tema natalizio con i film italiani, su prime video potrete gustarvi anche La banda dei Babbi Natale. La commedia diretta da Paolo Genovese vede come protagonista il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo. Questa volte i tre sono alle prese con i rispettivi pasticci famigliari, da risolvere in tempo per festeggiare come si deve il Natale.

Infine, a Dicembre approderà sulla piattaforma di Amazon Io sono Babbo Natale, l’ultimo film di Gigi Proietti. Insieme a lui il protagonista della storia è interpretato da Marco Giallini, un ex detenuto che scoprirà la reale esistenza di Babbo Natale. Il film è uscito nelle sale quest’anno, e oltre alle solite risate promesse dal genere ci saranno anche tanta emozione e umanità.