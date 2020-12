Ormai Natale è alle porte, mancano poche settimane e il giorno più magico dell’anno inizierà. Ma come ben sappiamo tutti, l’attesa rende ancora tutto più piacevole e qual è il migliore modo per vivere il periodo più bello? Guardando i film di Natale più classici di tutti: ecco qui di seguito i più belli e consigliati da non perdere assolutamente.

Film di Natale classici da non perdere

Chi non è legato ad un film di Natale che guardava da bambino? Quante storie ed emozioni ci legano a questo periodo, soprattutto se pensiamo all’infanzia, quando attendavamo con tanta ansia che arrivasse Babbo Natale! E allora perché non rivivere quella magica e spensierata atmosfera guardando dei classici come “Mamma ho perso l’aereo”? Sarà come se il tempo non fosse mai passato.

Vediamo qui di seguito la lista dei migliori film di Natale da guardare assolutamente:

Mamma ho perso l’aereo

Forse il più classico e amato da tutti, “Mamma ho perso l’aereo” racconta di come un bambino, interpretato da Macaulay Culkin, in seguito ad un diverbio con la madre, si ritrova la mattina dopo da solo a casa. Scopre così che tutta la sua famiglia numerosa è partita per la vacanza di Natale dimenticandosi di lui.

Inizialmente Kevin sembra essere contento ed entusiasta di essere da solo senza voci, urla e rumori per casa, così può fare tutto quello che vuole senza restrizioni. Ma poi ben presto inizierà a mancargli la mamma e dovrà ingegnarsi al meglio per mandare via due ladri di quartiere.

Una poltrona per due

Altro cult cinematografico imperdibile del 1983 racconta di come, a causa di una scommessa tra due ricchi fratelli, il finanziere Louis si ritrova a vivere la vita del truffatore di strada Billie Ray e viceversa. Se per il primo le cose sembrano proprio andare male, invece per il secondo la vita si rivela sorprendente. Ma ben presto la verità verrà fuori e cosa succederà?

Marry Poppins

Il film di Natale da vedere assolutamente è “Marry Poppins” anche se è sempre bello riscoprirlo in ogni periodo dell’anno. Marry Poppins è la tata perfetta che quasi per incanto cade dal cielo e arriva a casa della famiglia Banks, dove ristabilirà l’ordine e l’armonia sia per i più piccoli che per i grandi.

Miracolo nella 34esima strada

Altro film di Natale, divertente e “drammatico” allo stesso tempo, parla di come tutta la vita di una delle responsabili dei magazzini Macy’s e di sua figlia Sally cambia dopo l’incontro con il nuovo Babbo Natale assunto. Infatti, Kris Kringle è il Babbo Natale ideale: premuroso con i bambini e gentile con tutti, tutto l’opposto del precedente, scorbutico e sempre ubriaco. Ma la particolarità di Kris è che sostiene di essere il vero Babbo Natale. Sarà davvero?

Nightmare before Christmas

Non è Natale se non avete mai visto questo film, un capolavoro di Tim Burton. Anche se è perfetto per il periodo di Halloween, racconta di come Jack Skellington, personaggio scheletrico e un po’ deluso, che vive nella città di Halloween, un giorno decide di andare nella città di Natale. Affascinato dai colori e dall’atmosfera che si respira lì, ha la geniale idea di portarlo nel suo paese e di rapire Babbo Natale, per dare una veste nuova ad un luogo ormai troppo lugubre e monotono. Ma cosa succederà trasformando la città di Halloween in una di Natale?

A Christmas Carol

Tratto dal racconto di Charles Dickens, “A Christmas Carol” racconta di un uomo d’affari, avaro e scontroso, che odia il Natale, che riceve la visita del suo ex socio e di tre spiriti che gli fanno capire che tipo di persona era, era diventata e sarebbe diventata se avesse continuato ad essere in quel modo. E soprattutto che ripercussioni aveva creato e avrebbe creato negli altri con i suoi comportamenti. Riuscirà a redimersi oppure no?