Potrebbe sembrare uno scherzo (anche di cattivo gusto!), ma è tutto vero. Per gli amanti del cinema e delle serie tv, questa è una grande occasione e una proposta di lavoro molto interessante. Il sito americano Reviews.org sta cercando una figura per il ruolo di Chief Holiday Cheermeister: in poche parole, il lavoro consisterebbe nell’essere pagati per vedere film di Natale.

In pratica, il lavoro dei sogni, ma cosa aspettate? Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Essere pagati per vedere film di Natale

Se avete sempre sognato di poter fare della vostra passione un lavoro e quindi di guardare film e serie tv tutto il giorno, ora potete farlo realmente. Il vostro sogno si può finalmente avverare grazie ad una proposta allettante del sito americano Reviews.org.

Il sito comparatore online di prodotti e servizi ha infatti messo un annuncio di lavoro per il ruolo di Chief Holiday Cheermeister con una specifica mansione: guardare film di Natale e recensirli. Non ci credete? Invece, è tutto vero.

La proposta di lavoro

La proposta di lavoro prevede la visione di 25 film a tema natalizio per 25 giorni da parte del fortunato candidato selezionato. Alla fine di ognuno di essi, dovrà fare una recensione compilando un breve questionario. Ma non è finita qui: la scelta dei film da guardare è libera, non c’è quindi nessuna lista da seguire. Sarà così il candidato a poter scegliere di vedere qualsiasi film di Natale che più gli piace o che più lo incuriosisce, direttamente dal divano di casa propria.

E ancora, stando comodo verrà anche pagato con una somma di denaro molto generosa. Il sito americano Reviews.org propone infatti un compenso di 2500 sterline, pari a 2790 euro circa.

Come candidarsi?

Se avete letto finora l’articolo e siete rimasti incuriositi dalla proposta di lavoro, avete tempo fino al 4 dicembre per presentare la domanda. Basta andare sul sito di Reviews.org e subito nella home vi compare il banner su come candidarsi per il ruolo di Chief Holiday Cheermeister.

Dovrete compilare un breve questionario, indicando i vostri dati anagrafici e rispondendo a qualche semplice domanda. In più, dovrete allegare una mini lettera di presentazione, spiegando il perché sareste voi il candidato ideale per questa posizione. Un buon consiglio è quello di raccontare un aneddoto che vi ha fatto capire che avreste voluto fare questo lavoro da grandi.

Il nome del prescelto verrà annunciato il 7 dicembre dal canale YouTube di Reviews.org.

Ci sono altri benefit?

La risposta è “Sì”. Ebbene sì, oltre a poter guardare tutti i film che vi piacciono a tema natalizio, recensirli comodamente da casa ed essere pagati con una somma generosa, ci sono altri benefit. Al candidato fortunato verrà assegnato uno Streaming Package, con dentro diverse carte regalo che consentono l’attivazione di un anno ad alcuni tra gli abbonamenti di servizi di streaming più amati, come Netflix, Amazon Prime e HBO Max.