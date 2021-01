Ecco alcuni titoli di film estremamente romantici perfetti per rendere magico il San Valentino 2021.

Film per San Valentino 2021

San Valentino è la giornata perfetta per decantare l’amore e basta poco per renderla magica e unica. Non solo regali per lui o lei, ma è fondamentale anche creare un’atmosfera speciale.

Quest’anno più che mai, non sarà possibile uscire e fare grandi festeggiamenti, la casa quindi è il luogo da rendere perfetto.

Via libera quindi a cenette home made, candele accese, ambienti profumati e perché no, un massaggio erotico per aumentare l’intimità per rendere indimenticabile il 14 febbraio.

Non può però esserci San Valentino senza la visione di almeno film super romantico.

Ecco quindi 5 film, tra i più romantici di sempre, tra cui scegliere per immergersi in un’atmosfera intrisa di amore.

A star is born

A star is born è un film del 2018 con Lady Gaga e Bradley Cooper, al suo esordio come regista. Ha avuto un immenso successo e può sicuramente essere annoverato tra i migliori film romantici degli ultimi anni. Il 14 febbraio sarà possibile vederlo sulla piattaforma Netflix.

La pellicola racconta la storia della cameriera Ally, che nei week end veste i panni di cantante. Durante un’esibizione incontra la star Jackson Maine e tra i due inizia un’appassionante storia d’amore fatta di alti e bassi.

Il film ha avuto un successo planetario ed è ha vinto l’Oscar per la migliore canzone con Shallow.

Io prima di te

Io prima di te è un film del 2016 con Emilia Clarke.

L’eccentrica Louisa passa da un lavoro all’altro per aiutare la propria famiglia a sbarcare il lunario. Fin quando diventa la badante di Will Traynor, un giovane banchiere rimasto paralizzato a causa di un incidente subito due anni prima.

Le pagine della nostra vita

Uno dei film più romantici di sempre, assolutamente da vedere e rivedere più volte, perfetto per la giornata di San Valentino.

Prende ispirazione dall’omonimo romanzo dello scrittore Nicholas Sparks ed è diretto Nick Cassavetes. In particolare la pellicola racconta la storia di due ragazzi americani duranti gli anni Quaranta.

La trama inizia con un uomo anziano che legge ogni giorno pezzi diversi di un diario a una donna anziana affetta da demenza senile, che si trova in una casa di cura. Tra le varie letture del diario, l’anziana donna si appassiona a un racconto ambientato nella Carolina del Sud durante gli anni Quaranta e che ha come protagonisti due giovani innamorati. Alla fine del film la donna riconosce se stessa nella figura della protagonista e l’anziano che ogni giorno pazientemente le legge le pagine del diario, non è altro che il marito. Così dopo essersi finalmente ritrovati i due si addormentano l’uno accanto all’altro per non svegliarsi mai più, proprio come l’uomo aveva sempre sognato che accadesse.

50 volte il primo bacio

50 volte il primo bacio è un film del 2004 con Adam Sandler e Drew Barrymore.

La trama racconta di Henry Roth, un veterinario delle Hawaii, che si innamora a prima vista di Lucy Whitmore, giovane insegnante d’arte. Il giorno dopo Henry la rincontra ma la ragazza non si ricorda affatto di lui. Ciò è dovuto ad una grave forma di malattia cerebrale: dormendo dimentica tutto quello che è avvenuto avendo la memoria a breve termine danneggiata. La famiglia e gli amici per evitarle lo choc di trovarsi in una condizione ignota, le fanno rivivere, ogni mattina, l’ultimo giorno prima dell’incidente.

Via col vento

Un classico intramontabile, che a più di 80 anni dalla sua uscita è ancora in grado di emozionare come pochi altri film. Via col vento è una pellicola perfetta da vedere a San Valentino, per rendere la serata magica e indimenticabile.

La storia di Rossella O’Hara, nobildonna del Sud che in un’America dilaniata dalla guerra civile dovrà trovare risorse e coraggio per sopravvivere, e Rhett Butler, avventuriero spaccone, che alla fine è più onesto di quel che vuole dimostrare. Ma sempre spaccone, come dimostra nella scena ritratta in questo spezzone dove Rhett chiede la mano di Rossella e la convince a cedere alla sua proposta con la fermezza dell’uomo rude di frontiera.